金像獎｜洪金寶獲終身成就獎 向太太高麗虹示愛 盼奪最佳導演 (22:03)

入行逾60年的洪金寶獲頒終身成就獎，由好友張艾嘉負責頒獎，張艾嘉出場時說：「我係拍文藝片，點解頒畀拍功夫片嘅大哥？洪金寶拍咗咁多武俠片，不過佢都有拍過一部文藝片（電影八両金）談情說愛，我喺嗰部戲女主角，唔知佢幸運定我幸運，定我哋都幸運，我眼中嘅三毛同你哋眼中嘅唔同，佢武術好犀利，但舞功都一流﹑廚藝一流，我眼中三毛係非常幽默溫柔，好入戲及怕醜。」現場還播放當年2人戲中談情說愛片段。

洪金寶獲獎時，全場站起來拍手致意，洪金寶說：「好多謝香港電影金像獎，畀呢個獎我，個個都恭賀我﹑替我高興，多謝佢哋關心及關愛。我做咗60幾年，一個人可以喺60年，仲喺同一職業，做得咁好，真係好有福，其實我身邊好多貴人支持我，所以我覺得呢個獎唔係我一個人榮耀，借機會多謝陳佩華女士，第一部導演﹑佢做我製片，上上下下嘅事幫我搞掂，唔使我煩惱，第二個係編劇黃炳耀先生及司徒卓漢先生，我班『洪家班』龍虎武師兄弟，佢哋真係勇字當頭，冇一樣嘢話唔得嘅；另外，我要多謝我前妻，佢幫我生4個仔女，個個都好乖，當然要多謝我𠵱家老婆，佢照顧咗我40幾年，唔畀我食呢樣唔畀食嗰樣，又帶我睇呢個醫生嗰個專家，老婆辛苦晒，你真係夠耐性。」

洪金寶曾奪金像影帝﹑最佳動作指導，去年在亞洲電影節獲終身成就獎，以為自己可以「收皮」，如今再在金像獎獲終身成就獎，洪金寶直言恨攞最佳導演：「我希望繼續拍多10幾部戲，有一部戲入選（最佳導演）我都已經好開心，如果得獎更加好，咁就叫做四喜臨門。」

（即時娛樂）