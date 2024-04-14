金像獎｜洪金寶恨再拍「五福星」喜劇 盼辦龍虎武師培訓班 (23:33)

洪金寶在今晚（14日）舉行的金像獎頒獎典禮，獲頒終身成就獎，他在後台受訪表示很開心和驚喜：「去年攞完亞洲電影大獎，攞完終身成就獎，以為自己收皮。」他笑言希望下年再攞獎，目標攞最佳導演獎：「做過200幾部電影導演，都未攞過最佳導演獎，我希望拍多10幾部電影，其中一部可以攞，就開心嘞，不過𠵱家拍一部戲都難。」

洪金寶自爆恨再拍「五福星」喜劇，因為幾個演員令人好開心，但有些舊拍檔已不在，沒法延續，內心很難過。有提議拍「五福星」年輕版，他說：「要培養5個演員很難，要有心機，有機會，上天不負有心人。」他笑言年紀大，眼力不好，看不到劇本、書本，只看到馬經，腦內度不到劇本，只想到食物，因為要減肥，日常只可食青瓜、番茄：「我好想食大滷麵、肉絲炒麵，餐蛋麵都3年未食過，太太（高麗虹）唔畀食澱粉質。」

洪金寶表示得獎想起身邊很多貴人，問師弟們有沒有為他慶祝？他說：「慶唔慶祝都要生存，前日我同師弟元武慶祝70歲生日，佢巴閉過師父。」會否培養新一代拍動作片，他說跟錢嘉樂談過，想辦培訓班，但擔心沒法提供出路給下一代，因為沒有太多人需要龍虎武師：「我個心唔舒服，因為上一代嘅嘢，沒法傳承下去。」

張艾嘉頒獎給他，重提曾合作一部文藝片，被問有沒有機會再合作？他說：「可以想一想，但要先搵投資者。（今次會接吻？）老闆畀錢拍就可以，拍動作片不一定攞獎，拍苦情戲較容易。」

（即時娛樂）