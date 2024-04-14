金像獎｜黃子華預咗失落影帝 自謙新演員：前途無可限量 (23:50)

《毒舌大狀》成為今晚（14日）金像獎最佳電影，黃子華聯同團隊到後台受訪，黃子華說：「 攞到呢個獎好圓滿，代表台前幕後曾經付出努力得到肯定，對我都好重要，證明票房好，都可以係好電影，畀我知道以後拍電影方向。」

談到黃子華失落影帝，他說：「預咗冇，但好緊張，去到後來一個都冇，就好想攞，將個獎轉送畀導演，𠵱家有個好結果代表到團隊，整個頒獎過程戲劇性大，而且我年紀大，就容易激動。」

提到他近年拍電影成績理想，是事業巔峰，他說：「我要澄清一下，我有20年冇拍過電影，只是近6年拍咗4部電影，拍戲數量比何啟華同任何一個演員少，我當自己係新演員，所以未來前途無可限量。」

余香凝憑《白日之下》首奪金像獎最佳女主角，她說：「台上忘記多謝導演，要用獎敲自己個頭，要多謝他100次都不夠，當初是他打電話給我，問我還想不想演戲，來不來試鏡，因為好多人覺得女演員結婚後，未必想再做幕前，多謝他邀請和信任我，覺得我適合才攞到獎。」

余香凝大讚新生代演員都做得好好，而自己幸運演到這個角色才攞獎，鼓勵新生代繼續努力。笑問她會否生仔慶祝？她表示有兩個小孩已滿足，加上生活忙碌，想先吃東西享受，她特別多謝老公：「佢都要做嘢，放工後幫手湊女，食飯後幫我背對白，多謝佢喺我身邊。」

余香凝又多謝媽媽鼓勵，給予正能量：「做呢行有高低起伏，外界好多聲音，會有情緒，媽媽經常說，冇乜嘢過唔到，過到就叻女。」

鄭保瑞憑《命案》首奪最佳導演獎，他說：「 拍呢部戲是疫情嘅時候，老闆叫拍呢部戲，就好單純去拍，拍得唔容易，很有無力感，一步步行過嚟，估唔到帶我上嚟攞獎，希望自己以後拍戲，保持住單純、不計算，享受電影帶來的一切。」

（即時娛樂）