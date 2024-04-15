開卷｜Patrick Sir想娶多幾個老婆？ Honey被嗌姨姨大受打擊 (13:16)

J2節目《開卷》由林溥來（Patrick Sir）帶領何泳芍（Honey）、伍韻婷（Juliana）及涂毓麟（Oscar）主持。

今集節目一開始，Patrick Sir便拋出頗有哲理問題，他假設︰「已知未來嘅你100歲時，身體機能同30歲無分別，咁你現在會有咩轉變？」Honey表示會生好多小朋友，到將來可以跟兒孫一起玩及生活；Juliana更加慢活，多看幾本書；學霸Oscar依然熱衷追求知識，會選修不同學科增進知識。而提出問題的Patrick Sir，則以花式自殺式回應︰「想娶多幾個老婆，因為太多時間。」幾位主持聞言露出震驚表情，Honey更揚言︰「呢集應該係佢最後一集...」

Patrick Sir作上述假設，是想帶出今晚（15日）介紹的書《可不可以不變老？喚醒長壽基因的科學革命》，作者分別為Matthew D. LaPlante及David A. Sinclair，Patrick Sir說︰「David A. Sinclair係美國哈佛大學醫學院終身教授，從事逆齡、抗衰老研究數十年，佢自己都接近60歲。」

此外， Juliana跟Honey被要求介紹一本書給「一位不認老的人閱讀」，Juliana推介的作品為《How to grow old》；而Honey直言自己不肯認老，早前便受到一位小妹妹講「唔該晒姨姨」打擊，笑言未Ready接受之餘，她介紹了《我想看妳變老的樣子︰明天的女人，比昨天的女孩更精采》。

（即時娛樂）