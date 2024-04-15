金像獎｜黃子華失落影帝心情愉快 冇演《飯戲2》稱「撞唔啱」 (17:15)

黃子華爆導演吳煒倫的可貴在於不願拍續集，但正部署原班人馬拍新題材。（劉永銳攝）

黃子華近6年只拍四部電影，只當自己影壇新人，笑他片酬不是新人價？他說：「我的片酬半新不舊，但好感恩，有戲拍就得。」（劉永銳攝）

失落影帝黃子華與失落影后王丹妮，昨晚（14日）於金像獎頒獎禮後，聯同榮獲「最佳電影」的《毒舌大狀》劇組們，到尖沙咀出席慶功宴，席間笑得開懷影大合照，子華被問心情如何？他說：「我心情很愉快，再等下次，我再努力。」

談到《毒》片贏獎、贏票房，會否有機會原班人馬開拍續集？子華爆導演吳煒倫的可貴在於不願拍續集，但正部署原班人馬拍新題材：「我看今年西片預告10部戲，10部都是開續集，他（吳煒倫）拍到港產片票房冠軍，竟然不開續集，他品格高尚，已開始寫新劇本，又搞到自己幾年沒工開，但知道他掙錢不多，他都要掙錢開飯，我很欣賞他的堅持，所以我更加想他攞獎！」

黃子華近6年只拍四部電影，只當自己影壇新人，笑他片酬不是新人價？他說：「我的片酬半新不舊，但好感恩，有戲拍就得。」講到他沒有跟原班人馬演電影《飯戲攻心2》，子華說：「撞唔啱，我答應10年內不講這件事，講『撞唔啱』已經講多了。」

子華指跟許冠文（Michael）合演的電影《破地獄》已完成拍攝工作，期待新作今年內上映，他重提跟Michael合作很開心：「他真是似上帝模樣，打電話來我家邀請合作，我們對上一次合作是30年前的《神算》，當時跟他寫劇本寫到去南非，覺得我們前世有賈寶玉的關係，緣分很奇妙，希望下次合作不要再等30年。」至於《破地獄》有望再爭影帝？他說：「不敢講，但這部戲絕對很勁。」

王丹妮今年與影后獎擦肩而過，她表示剛從多明尼加拍完劇趕回港參加這個盛事，能夠跟《毒》片團隊敘舊，已經很滿足和開心，又說：「有提名已是鼓勵，會叫自己努力加油，希望將來多些片約，去增值自己做更好表現給大家看。」

（即時娛樂）