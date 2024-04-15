洪嘉豪演唱會尾場失守大哭 張敬軒任嘉賓兼送大禮 (17:46)

《洪嘉豪 Kaho Live 2024》演唱會昨晚（14日）舉行尾場，洪嘉豪經過第一場的經驗，第二場狀態大勇，全現精彩，又跳又唱跟歌迷互動，氣氛由甫開場已經勁High，當張敬軒出現擔任尾場嘉賓時，把氣氛推上高峰，2人合唱《青春告別式》和《逆時車站》，之後互相擁抱，洪嘉豪向軒公說：「軒哥，我真係好多謝你，做人嘅嘢，講得出做得到，上次我話我上到紅館，我會請返你，我做到啦！」軒公聞言說：「我從來冇質疑過！」全場報以熱烈歡呼聲及掌聲。

軒公表示由細睇到嘉豪大，在台下看他演出，感覺就似由細見到大的小孩子，如今真的長大了：「嗰個放咗學嘅波牛，嚟搵佢媽咪（軒公前經理人）收工，同我一齊食飯嘅佢，今（昨）晚已經係男神一樣。今（昨）日仲同我講話自己好驚好震，但一升台佢就已經Prince Charming咁啦，係咪？」

軒公再說：「唔知幾時開始，去紅館做嘉賓，呢幾年興送禮，今（昨）日我都帶咗份禮物嚟，既然你成日話我似你哥哥，做哥哥就梗係要供書教學，所以我幫你安排咗個學位！」此語一出，不單嘉豪嘩然，全場亦嘩嘩聲，軒公續說：「喺我人生之中，我覺得最大最大遺憾係我冇好好讀書，讀唔到大學或者一啲我鐘意嘅藝術課程、平面設計，所以我幫你報讀咗...呢間學院（Berklee College of Music）嘅online課程！」

全場觀眾大笑，軒公再說：「我從來冇諗過呢個係笑位，呢件係真事嚟㗎！你哋唔好笑，我好認真㗎，呢個課程係有證書，上堂時間係2024年秋天，亦都唔會耽誤到你幕前工作，因為上堂時間係美國時間，香港凌晨！」

然後他把報讀課程的報名認證文件給嘉豪看：「你睇下個銀碼，係咪似8位數字？」軒公笑稱：「唔係，我blur咗個報讀價錢啦，我一共同你報咗5個課程，全個證書上堂上到2025年冬天。你望下我用咗個咩名幫你註冊埋學校網站？」嘉豪照讀出來：「kaho study great great great!」，軒公即時笑道：「你做咩讀晒出嚟，一陣畀佢哋炸爆你個email，你真係好天真㗎！」全場大笑，他再說：「你睇下我幫你Set咗個咩password先，都係有意嘅，你讀出嚟。」嘉豪今次學乖了，他笑說：「我唔讀出嚟啦，password喎。」軒公再說：「怕咩，password你可以自己再改嘛。」嘉豪對軒公笑說： 「我𠵱家一講完，就即刻畀人改咗啦，你真係天真呀你！軒哥！」嘉豪認真向軒公感謝及承諾：「我會好好讀書，祝我學業進步！」

他又反問軒公，讀完後有沒有畢業帽？軒公說：「呢個課程同真係去大學返學一樣，甚至讀嘅嘢比去波士頓讀更多，你讀晒嘅話，頂畢業帽我送畀你。」

昨晚嘉豪與戰車一同升上台唱《黑玻璃》，唱到大半，他突然情緒失守大哭，而且喊足3首歌才識停，歌迷表現貼心，見他喊到唱不到，全場助他大合唱，場面感人。事後他向觀眾解釋：「頭先個哭泣，你哋唔明，我要講下， 其實第一場大家睇片可能覺得冇乜嘢，但係我覺得自己做得好差好差， 去到《黑玻璃》之後，我簡直係唔想再唱，唔想再上台， 但係今（昨）日我覺得自己唱得好好，點解尋日我會咁，好激氣。

第二，點解我寫咁多歌，《黑玻璃》會咁紅？我唔知咩運氣，令我出到呢首歌又再接紅館演唱會、我想要架車上台，又畀我做到，我想講今（昨）晚《黑玻璃》我想好好哋唱，但係我真係忍唔住，尋（前）晚我返到屋企，我同阿媽講，個個都叫我enjoy，但係我冇一刻enjoy到，我好失望，成個騷唔知自己做緊乜嘢，我媽同我講，『Enjoy？你返緊工呀！』所以我真係要好多謝我屋企人，我父母，我細佬。」

嘉豪昨晚Encore兩次，為滿足歌迷訴求，他唱了《自問自答》和自己改詞惡搞的《 黑司機》，令歌迷興奮萬分，最後他再一次跟歌迷大合唱《主角光環》，演唱會才結束。

（即時娛樂）