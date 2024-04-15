炎明熹自評演唱會值65分 讚任賢齊好靚仔 能合唱感榮幸 (18:16)

昨晚後空翻動作發生小插曲，當Gigi完成動作落地時，可能用力太猛，她被衛衣的帽「兜頭笠」，遮擋視線，Gigi露出既可愛又尷尬的笑容。（大會提供）

一連三場於九展Star Hall舉行的《炎明熹Gi-FORCE演唱會2024》，昨晚（14日）已順利完成。完騷後，Gigi表示感抱歉，因流淚而唱不到完整新歌《還有一艘救生艙》，令大家好像聽少了幾首歌。她有想過重唱，但認為結果也是一樣所以放棄，承諾下次會唱得好，她解釋：「當時代入了歌曲情緒之中，感覺快要和觀眾分離。在安歌時唱第一首輕快歌還可以，到最後兩首慢歌真的忍不住喊。」

Gigi表示今次3場演出，自評65分，由綵排到每晚狀態和表現都不一樣，各有好壞。她最不滿意首晚演出，但認為整體已比起去年演唱會有進步，希望儲經驗，她笑言已盡力show off，皆因自知說話向來是「有限公司」，亦盼將來演出可以再更穩定。

提起表演嘉賓林智樂（Felix）祝福她下次進軍紅館開騷，Gigi認為無論大小舞台，每次都是難得機會，會好好把握。今次她形容是1.5版本，若然再開2.0版本，應該會構思其他形式。

Gigi又稱開騷事前沒刻意減磅，但服裝設計師覺得她瘦了：「我估現時腰圍約24吋，我沒有節食，只是胃口時有時無，也可能是有運動令肌肉結實，完騷後會放鬆讓自己好好地食一餐。」

談到邀請任賢齊（小齊）擔任嘉賓，Gigi自爆在兒時覺得對方很靚仔，今次能同台合唱更非常榮幸：「邀請小齊哥是公司和我的構思，見到他真的很開心。他外形保養得好好，又知他女兒與我同齡，綵排時還分享他演出心得，真的好好人，可惜忘記在後台合照留念。」

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（即時娛樂）