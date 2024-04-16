李駿傑主動邀請再合作 孖Serrini推新歌合唱版 擦妖艷火花 (14:03)

李駿傑（Jeremy）新歌《唯美本尊》，找來Serrini填詞，早前拍攝MV時，對方更偷偷現身客串演出，令Jeremy驚喜萬分，亦因為這個緣故，Jeremy想到要找Serrini推出合唱版，早前他們拍了特別版MV。

Serrini在上次《唯美本尊》MV客串時，興之所致演住在Jeremy樓下鄰居，其演出成為MV彩蛋。Serrini當日有向Jeremy教路，如何演繹《唯美本尊》這首歌，Jeremy說：「當日Serrini教我點樣去唱呢份詞，同我解釋點解咁寫，要擺乜嘢語氣會好啲，我聽住佢唱，就覺得，呀！佢唱得好好聽啊！唔得，真係要同佢合作，所以拍完MV嗰晚，就即刻WhatsApp花姐（黃慧君），問可唔可以合唱，然後再有同事幫忙，促成呢件事。」近期Serrini旅居外地，鮮有在香港，剛巧另有工作安排要回港一趟，造就Serrini特地抽空錄音兼拍MV，而《唯美本尊》合唱版就此誕生。

合唱版的《唯美本尊》沒有特別轉Key，但Serrini想加點新意，她說：「唔想就咁和音，好似冇乜意思，我加咗好多Melody，同埋好似Answer Back嘅嘢，𠵱家似新作品。」Jeremy表示很喜歡合唱版本，他說：「當日錄音係我錄先，跟住Serrini錄，本來我錄完就可以走，但我唔肯走，要留喺度聽埋先。之前我聽到冇任何混音嘅版本，都已經好好聽，聽到完整版本，係非常鍾意。」Serrini在錄音室聽過Jeremy現場錄音的表現，也大讚他要妖要放鬆，都可以按指導即時做到，十分專業，Serrini更說：「我係幾Surprise Jeremy把聲幾入咪，同埋佢一嚟到就話，食咗嘢OK可以即刻錄。監製驚佢嚟自男團，要跳舞，唱歌會唔會要多啲時間Warm Up，又唔係，一入嚟就Ready，歌詞又唔使睇！」Jerem聞言笑說：「自己歌嘛！如果唱唔到好大鑊。」

在製作《唯美本尊》之始，Jeremy只簡單寫了短短內容，他說：「其實嗰陣我係想話，世界有好多負能量，有好多唔好嘅人與事，喺我哋身邊發生，好多時候我哋冇辦法去改變，最多只能忽視佢，希望用呢首歌教大家點樣忽視呢啲嘢。我冇特登諗擺啲乜嘢形象落呢首歌，但Serrini就為我賦予咗本尊形象。」

Serrini亦解釋她很想將Jeremy提到的負面情緒，變成正能量，她說：「Jeremy寫嘅幾句嘢太簡單，要深入啲，仲要將我成日幻想啲囝囝應該係咩樣，就安喺佢身上。因為我好鍾意《半》嘅MV造型，係諗住嗰個樣嚟寫，而歌名如果用『唯我獨尊』太過硬，然後就諗到『唯美本尊』，因為我哋成日覺得Jeremy好靚，但點樣再Elegant啲？𠵱家佢染金毛就更加係『唯美本尊』嘅樣。」

這個唯美形象的Jeremy，除了在早前《唯美本尊》MV出現外，今次在特別版MV中亦再度現身，因為這個特別版MV，是上回的故事延續，Serrini說：「上次客串我亂噏話自己係住樓下個女人，今次想故事延續，一個著綠色絲絨衫嘅女人，返到屋企換衫，就換咗好Casual嘅T恤質地嘅裙，遇到Jeremy撳門鐘到訪。」

Serrini向來鬼主意多多，性格隨和不拘小節，拍攝特別版MV時，便展現她的獨有風格，但Jeremy卻表現緊張，Serrini大爆：「頭先拍MV時，要Jeremy挨埋嚟，佢好似唔知點算好，勁緊張，好有趣！」Jeremy難為情表示：「係呀，我驚你介意呀！」而Jeremy了解Serrini的「底線」後，也愈演愈放，本尊氣𦦨也慢慢散發出來，與Serrini擦出妖艷火花。

（即時娛樂）