林曉峰圓夢舉行首次個唱 獲歌迷放紙飛機示愛 感動眼濕濕 (16:04)

林曉峰（阿Lo）圓夢舉行首個個人音樂會，「林曉峰想你的FENG吹到了」巡迴音樂會，上周六（13日）在廣州太空間舉行。

阿Lo家姐林珊珊帶兩個女兒西瓜和野人、好友金剛和梁琤等捧場，「獎門人」曾志偉和阮兆祥等送果籃打氣，全場兩層的企位和座位都爆滿，反應熱烈。阿Lo唱足2個半小時，期間與歌迷互動送禮物和大合照，非常熱鬧。

音樂會晚上八時準時開場，阿Lo唱出自己填詞的作品《曾被遺忘的人》、《演員》、《盼你此刻奔向我》、《無名之輩》和《追》打頭陣。他表示今次演唱會以「四季」為主題，他的人生由夏季開始，這些歌曲代表他的「第一次」，他入行第一個工作是《演員》，然後首次在錄音室試音唱《盼你此刻奔向我》，而《追》就是他首次拍電影《金枝玉葉》主題曲，後來事業走到樽頸位，仿如踏入秋冬季，他唱出《高山低谷》、《我們都是這樣長大的》和《一生何求》等為自己打氣。

開騷前，場外應援區讓歌迷寫下對阿Lo的說話，然後摺成紙飛機，當他在這部分唱到《一起衝一起闖》時飛上舞台，阿Lo表示好驚喜。他打開部分紙飛機讀出留言，有歌迷示愛、點唱、打氣等，被讀出留言的歌迷，立即舉手尖叫，阿Lo選了3位幸運歌迷送禮物，接著他唱出首度發表的最新歌曲《四季人生》後完場。歌迷完場不散場，大叫encore，阿Lo再出場唱《友情歲月》並全場大合照，最後阿Lo眼濕濕唱《海濶天空》，音樂會圓滿結束。

阿Lo感覺很夢幻，說：「覺得好唔真實啊！」最觸動他是一開場見到全場爆滿，他說：「嘩，真係有咁多人嚟睇！佢哋來自長春、上海、重慶、成都、深圳，亦有人從香港專程嚟，我唔識形容，當時一望出去嘅時候，心諗『點算呀』，即刻想退返入去，我驚會喊呀！有咁多朋友遠道而來嚟支持我，好感恩！」

對於歌迷留言示愛，他說：「佢哋嘅愛好單純，鍾意我嘅歌，鍾意我喺台上同佢哋交流嘅感覺，我都好愛呢種感覺，所以希望以後多啲機會有呢啲愛啦！」又說：「第一次台上正式演唱自己嘅單曲《曾經被遺忘的人》和《四季人生》，一頭一尾，互相呼應，感覺好圓滿。一首係我寫自己嘅內心，另一首好似從外太空嘅眼望住我嘅經歷而寫嘅歌，呢首歌好適合遇到困惑時去品嘗，喺我第一次個人音樂會上分享呢兩首歌，感覺好奇妙！」

（即時娛樂）