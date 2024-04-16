九龍城寨之圍城｜3億打造城寨80年代民生聲色 林峯劉俊謙張文傑賀胡子彤生日 (17:44)

導演鄭保瑞（左圖）表示：「城寨給我的感覺是個沒落的城堡。城寨給一些在外面城市生活不到，或比較窮困的人一個契機，可以在香港生存。」（大會提供）

電影《九龍城寨之圍城》5月1日上映，製作團隊將消失30年的九龍城寨復現於大銀幕，同日發布終極預告及製作特輯《城寨情懷篇》。

電影展現昔日城寨情懷，導演鄭保瑞表示：「城寨給我的感覺是個沒落的城堡。城寨給一些在外面城市生活不到，或比較窮困的人一個契機，可以在香港生存。我們想改變大家對城寨印象，大家覺得城寨是三不管，黃賭毒﹑包娼庇賭，其實80年代的城寨不是這樣，像大工場，大家在這裏扎根，是香港一個縮影，當時80年代大家都努力工作，努力就會找到生活，未必令你發達，但可以搵兩餐。城寨讓你入去唞啖氣，渡過難關後建立好自己，留在香港生活。」

飾演龍捲風的古天樂說：「其實城寨是一個回憶，比如你從小喜歡吃媽媽餸菜，出去如何也吃不到那種味道，因為媽媽才做到，往後日子無論在哪裏生活，都永不改變這個記憶。」

演陳洛軍的林峯說：「大家（城寨人）求的都是基本生活，陳洛軍誤打誤撞入了到這個地方，接觸不同街坊，在工作時候感覺到大家關懷，他們都是有血有肉的人。城寨以外的人對城寨理解只是表面，大家去到九龍城寨門口，感覺有條界線一樣。」

古天樂指搭景印象難忘，他說：「由拍攝到構思整個城寨，我覺得匪夷所思，我看到這個拍攝場景，嘆為觀止。」

《城寨情懷篇》窺看城寨場景複雜程度，展現嚴謹製作，當中布滿電線喉管街道，飽力滄桑鐵皮屋，像樹木延伸出不規則建築群，污穢陳舊的小巷，80年代城寨街巿、雜貨舖、理髮店、竹昇麵檔、豬肉舖，不同手作工作；街坊聚在小店開心看電視；清晰看到於啟德機場升降的飛機肚皮，震耳欲聾飛機引擎聲音，勾起大家對城寨情懷。

美術總監麥國強指今次工程浩大，團隊將城寨場景以移動城堡方式興建，他說：「我們通過參考資料及圖片，還原8、9成，讓觀眾有熟悉感。除了主要街道，3、4樓以上要做場景，搭建大概3層，又做了10幾件景片，景片闊8米、高8米，在廠內可以不停移動，配合拍攝。」

林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑昨日為電影忙宣傳，今天（16日）是胡子彤32歲生日，3位好兄弟為子彤送上生日蛋糕及祝福。子彤說：「開心套戲終於上映，高興很多工作人員與我慶祝生日，兼且兄弟都在一起。」

（即時娛樂）