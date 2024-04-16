孖林智樂潘靜文 組限定組合開騷 張馳豪預告台上除衫騷肌 (17:59)

張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）及潘靜文（Sherman）將為全新一系列現場音樂會《音樂出沒》打響頭炮，3人從歌唱比賽出道，成為《音樂出沒》系列首個演出單位組合，大會特以「First Jump」為題，3人落力跳足8小時，做跳躍動作拍演唱會海報。他們將於5月18日假海洋公園舉行《音樂出沒First Jump第一彈：Aska 張馳豪 X Felix 林智樂 X Sherman潘靜文》，門票昨日（15日）已公開發售。

操肌弗爆的Aska在新歌MV以魚網背心、透視恤衫演出，又出新歌又開騷，被力捧的Aska感到開心：「我拍MV之前已經比平時再爆Seed操肌同控制飲食。（操得太盡？）想將自己最好一面喺台上騷畀大家睇，報答Fans同大家嘅支持。嚟緊開騷我都繼續爆Seed操，到時效果比海報更『爆肌』! 」Aska還預告：「台上除衫騷Body冇問題，會構思其他大尺度的演出，𠵱家先賣關子。」

日前獲炎明熹（Gigi）邀請任演唱會嘉賓的林智樂（Felix）則透露，已邀請Gigi睇騷：「佢（Gigi）本身都知我哋開騷，我喺後台有親自邀請佢嚟睇。」Felix與Aska老友鬼鬼，早前連見偶像A-Lin自肥都一齊，大膽邀請對方聽自己新歌：「當日仲撞到我哋《聲夢》導師Gin Lee、泳兒同Janice，我有逐個邀請佢哋嚟睇騷，被公司同事笑我有鋪『邀請癮』，去到邊都邀請人，做咗人肉流動宣傳，我都畀個叻自己！」

潘靜文（Sherman）被問到怕不怕2男1女組成「嬲」組合，Sherman謂：「佢兩個私底下甩繩馬騮，希望去到綵排及演出時，唔會畀佢哋激到氣絕，歌單方面想可以搵啲合唱歌，又或者有啲位可以合埋我哋3把聲去唱。」

（即時娛樂）