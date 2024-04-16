漁樂無窮｜洪嘉豪跟許賢Serrini去漁排 獲封「釣魚王」 (18:19)

林家謙在首集片頭中驚喜現身，他為節目錄旁白，成為家謙與Serrini之間另類的「友情客串」。（大會提供）

Kaho稱自己未試過釣魚，但於節目中體驗首次釣魚的他，卻獲得「釣魚王」的稱號。（大會提供）

洪嘉豪在節目中跟許賢和Serrini去漁排。（大會提供）

ViuTV全新節目《漁樂無窮》是集合生態旅遊、實况娛樂和美食節目，由Serrini和許賢擔任主持，以釣魚新手身分拍攝，從零開始學習釣魚和各種豐富魚類知識，由淺入深，帶觀眾了解香港如何成為世界級漁村，2位主持邀請相熟藝人好友，擔任節目嘉賓，一同深入了解釣魚、漁村及漁業發展。

今晚（16日）播出第2集，節目組帶隊到大埔三門仔魚排，洪嘉豪（Kaho）擔任本集嘉賓，原來Kaho與許賢識於微時，2人為中學師兄弟。自稱愛食魚的Kaho笑言：「第一次去魚排呢啲地方，本人係好鍾意食魚，可能鏡頭前少講，我人生有個夢想係想食到一條真嘅忘不了魚。」Kaho稱自己未試過釣魚，但於節目中體驗首次釣魚的他，卻獲得「釣魚王」的稱號。

節目顧問陳嘉俊（陳仔）帶領Serrini、許賢、Kaho進行「釣魚新人王大賽」，第一次見沙蟲魚餌的Serrini問許賢：「你可唔可以揀呢個？」同時嚇怕尖叫，事後Serrini笑言：「節目效果嚟㗎咋，我成日都大驚小怪㗎啦，不過我平時都驚爬爬（指蟲類），頭先陳仔話唔使驚，我哋要對大自然感恩。」

林家謙昨晚（15日）播出首集片頭中驚喜現身，為節目錄旁白，成為家謙與Serrini之間另類的「友情客串」，2人聲畫之間互動，為節目增添趣味。

（即時娛樂）