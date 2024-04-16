逆天奇案2｜馮盈盈喊戲連場急搵泰臣「補鐘」 讚高鈞賢暖男 (18:36)

馮盈盈在劇中跟高鈞賢有咀嘴戲，她大讚對方是暖男。（大會提供）

馮盈盈表示該劇是她入行以來拍得最多喊戲的一部。（大會提供）

無綫劇《逆天奇案2》昨晚（15日）播映一集，飾演Ana的馮盈盈登場。Ana上輯因自責令到森Sir（陳展鵬飾）和阿Wing（林夏薇飾）分手，遂遠走他方離開傷心地；後來在紐約與電腦奇才喬天祖（高鈞賢Matthew飾）邂逅，並成為情侶；之後天祖因工作關係飛往香港，並需停留一段長時間，Ana為了天祖終鼓起勇氣飛返香港。

原打算勇敢面對過去的Ana，在蘭桂坊與森Sir巧遇一刻崩潰爆喊，令天祖大為擔心，Ana向天祖坦白往事，天祖未有介意，還決心幫Ana解開心結。

盈盈昨晚一集喊戲連場，內心情緒複雜，她透露事前找泰臣「補鐘」：「事前我搵咗泰臣做我演戲老師，預先排練預演過後先正式拍攝，務求可以更加投入同掌握到劇中嘅感情戲。」盈盈續說：「泰臣老師教我一啲投入角色世界技巧，同埋我事先重溫《逆天》第一輯喺蘭桂坊拍攝場面，加強咗我嘅回憶，令到拍嘅時候更易入戲。」講到《逆天2》中喊戲連場，盈盈坦言：「今次係我入行以嚟，拍過最多喊戲嘅一套劇，唔多唔少都令我拍攝過程中，心情受影響，但我收工後搵方法走出角色，調節自己情緒。」

演盈盈男友的Matthew在劇中除了高大靚仔，又識煮飯做家務，對盈盈的愛更是體貼入微，名副其實100%暖男！Matthew先後在《一舞傾城》、《新聞女王》演暖男角色，有潛力成為「新一代御用暖男」。

（即時娛樂）