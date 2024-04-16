背著善宰跑｜金惠允穿越時空救偶像 邊佑錫處男擔正 要做浪漫喜劇天才 (20:10)

由金惠允伙拍邊佑錫主演的全新漫改愛情劇《背著善宰跑》，上周首播收視理想，劇中金惠允化身追星迷妹，為了拯救世一偶像邊佑錫回到過去，帶來不少搞笑經歷，香港觀眾可以在「黃Viu煲劇平台」緊貼劇集進度。

韓劇《背著善宰跑》講述韓國頂流男星柳善宰（邊佑錫飾）出道以來紅遍半邊天，但是繁忙的演藝生活讓他疲憊不堪，最終他遺憾結束生命；善宰的狂熱粉絲任率（金惠允飾）偶然回到15年前，更遇上高中時期的善宰，為了阻止未來悲劇發生，任率孤軍奮戰，2人由此寫下一段奇幻的愛情故事。

入行7年，邊佑錫曾擔任不少高質男二，如《青春紀錄》袁楷效、《花黨：朝鮮婚姻介紹所》金到晙等，奠定演藝根基；今年他首度躍升男主角，孭飛《背著善宰跑》，他也表達了嘗試轉型決心：「去年在《大力女子姜南順》飾演反派後，我便很想挑戰浪漫喜劇，就在那時，『善宰』找到了我。」他更笑言希望透過劇集，贏得「浪漫喜劇天才邊佑錫」的封號！劇中飾演迷妹任率的金惠允則表示，終能夠體會粉絲心情：「透過這部作品，我第一次感受到這份感情，所以我一邊表演，一邊想起粉絲給我寫信、以及我們見面時的畫面。」

《背著善宰跑》製作組曾透露，金惠允和邊佑錫上演浪漫戲碼，將是劇集一大看點，2人互讚拍檔個性溫和，相處自在，邊佑錫表示和惠允有共通點，就是右邊臉頰都有酒窩！由於2人曾演出不少學生角色，現年32歲的邊佑錫笑言：「我以為之前的作品是我最後一次穿上校服，今次可能真的是最後一次了，雖然『善宰』穿校服，但我會一路演到大學生、直至34歲的各種面貌。」

（即時娛樂）