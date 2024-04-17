馮允謙與小孩合作拍MV 靠零食混熟 拍攝順利冇難度 (14:26)

馮允謙（Jay Fung）早前為新歌《JAY FUNG儀態訓練學院》拍MV，獲導演安排坐在一間高級餐廳的餐枱前，突然一班瘋狂食客爭相搶食物，椅子都被撞跌，他們衝過Jay身邊時亦幾乎將他扯落地，但Jay繼續安坐位上，最後上前拖着一位沒有跟着去搶食物的小男孩離開。拍攝當日，Jay埋位前略施小計與小男孩Marcus混熟。他說︰「之前拍微電影曾經同小朋友合作過，拍MV就係第一次，其實我都係個大細路，同小朋友做對手戲最緊要係要同佢做朋友，先至有默契。同事準備咗好多零食，雖然我要keep fit無得食，但我就攞去同小朋友做朋友。」

談到他的名字出現在新歌歌名，Jay說：「歌名好特別，因為有我個名，係Wyman（黃偉文）諗㗎！我都有問點解？可能佢寫呢首歌嘅時候都會諗，點解Jay Fung平時或者出嚟做嘢，畀別人印象比較冷靜，或者對任何事都會好正面或者冷靜。今次音樂班底，有我同June一齊作曲，Carl叔叔（王雙駿）編曲同監製。幾年前同Carl叔叔合作《因愛之罪名》，首歌好特別，我好鍾意，今次再合作，呢首歌比較難唱。唔知點解每次同佢合作都會好爆和挑戰高難度，但經過佢手嘅歌，我都好有信心。」

新歌以Jay的好脾氣做題材，但他自爆真實一面：「其實我都有發脾氣嘅時候，但同其他人合作時，會希望保持大家都喺舒服嘅狀態，係一種尊重。無論對方任何行為，我自己嘅行為都要盡量做好嗰一面，唔好理人哋點樣做，做自己，展現尊重嘅態度。」

（即時娛樂）