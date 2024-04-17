梁小冰相隔26年再拍無綫劇 為《逆天2》角色激減16磅 (15:35)

梁小冰相隔26年再拍無綫劇，她在昨晚（16日）播出的新一集《逆天奇案2》登場，劇情講述升職在即的莫Sir（李國麟飾）帶隊執行任務期間，在廟街重遇變得落泊又蒼老的「舊情人」阿蘭（梁小冰飾）。原來莫Sir當年曾擔任臥底，並於潛伏期間認識黑幫頭目侯世秋（彭廸安飾）妹妹侯淑娟，不自禁對淑娟情愫暗生。之後莫Sir因受上司威逼，無奈下利用淑娟對自己的感情套取情報，成功瓦解黑幫，卻同時毀了淑娟一生。自暴自棄的淑娟最終因犯事在外地坐了30年牢獄，出獄後改名阿蘭並於廟街擺檔，卻受到其他檔主及黑幫欺凌。原本已萬分自責的莫Sir見狀更覺心痛，遂喬裝前往與阿娟見面，可惜卻搞出另一大頭佛。

小冰在劇中飾演的阿蘭因歷盡不幸，令樣子看上去比真實年紀大，40多歲已滿頭白髮、滿面皺紋，比起現實中已年屆54的小冰樣子更要老。小冰稱答應監製邀請，因角色難度高。她說：「唔經唔覺都主演咗50幾部作品，作為演員梗係想所有角色都演吓，呢個角色好有挑戰性，大家都會諗我會演CEO、高層呢啲角色，呢個角色無論遭遇同造型都夠晒估唔到。今次拍攝最開心係重遇多年老友，監製、導演、攝影師同造型師全部起碼識咗30年，我覺得呢個團隊超晒班！」

談到化老妝過程，小冰笑言不足半小時便完成：「化靚妝就要個半鐘，化醜妝只需半個鐘，因為化妝師好犀利，佢哋擺咗半打工具喺枱，一嚟就不停係咁噴，之後再逐條逐條將頭髮畫白，最緊要係夠大刀闊斧。由於監製想盡量保密造型，所以我花咗唔少心力，好似我化咗妝後有好多演員要求合照，我都要諗好多原因去拒絕，因為唔想曝光個妝，造型一曝咗光就會令到觀眾冇晒驚喜。今次拍劇有唔少難忘事，喺廟街嗰度拍攝，因為又要搬嘢又盛，熱到由頭濕到落腳，同埋嗰度棵樹啲雀屎不斷跌落嚟！」

小冰透露開工前為角色減磅：「我2023年1月最高峰時體重係132磅，我本身都想減肥，點知家豪哥同志江打電話嚟邀請我，令我更有動力去減。拍攝嗰陣我減到116磅左右，我依家就已經減到104磅，簡直係重生一樣！Baby Fat襟老唔襟瘦，就算我瘦到成條藤咁，塊面都係有啲肥，要去到參選時93磅嗰陣先會睇落係瘦。」

（即時娛樂）