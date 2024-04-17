陳豪53歲生日 盼經濟好轉 咖啡店努力守業：步步為營 (17:00)

陳豪昨晚在網劇《執法者們》拍攝工作中慶祝53歲生日，兩位拍擋黃宗澤（Bosco）和宣萱推出蛋糕兼送抱，邵氏高層樂易玲有到場探班打氣，逗得壽星笑逐顏開。

陳豪表示做藝人經常要在工作中慶祝節日，多謝劇組讓他有半天假，跟媽媽、哥哥、太太和3個子女一起吃午餐，小孩也為他放棄上游水班 。 他說：「很開心，我和太太（陳茵媺）培養子女玩樂器的興趣，子女在太太指導下合奏生日歌送給我，由兩個兒子彈結他、女兒彈鋼琴。（全家組Band？）距離這條路還很遠，需要培訓。」

他大讚太太和子女有心思，各自親手做瓷器咖啡杯送給他作生日禮物，笑說：「他們各有風格，大仔做咖啡杯時感覺很求其，但出來效果意外的好，二仔就在杯子上貼滿很多咖啡豆，女兒做了小烏龜伴杯子，太太做的杯子類似小花樽，這些都是最珍貴的心意。」

談到生日願望，他許願經濟好轉、世界和平，大家都平安順境，又透露劇集預計5月底煞科，計劃與太太旅行過2人世界，他說：「家庭旅行去過多次了，一定要留時間陪太太。」

提到他開設的咖啡店，生意有否受市道影響？他坦言生意沒有特別的好、也不是很差，要努力守業：「咖啡屬於低消費行業，不過各行各業都有負擔，能不能做到收支平衡，都是商家要面對的，若果租金可以下調，商戶就有更多生存空間。」

他之前想過擴充業務，會不會因營商環境變化而押後？陳豪指大環境不太理想之下，反而見到很多靚舖和機會，但要步步為營，要咬實牙關。

（即時娛樂）