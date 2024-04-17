李琳琳聞姜大衛示愛嗌骨痺 結婚50周年唔大搞 親揭戴助聽器原因 (17:09)

姜大衛得獎後在台上向她示愛，李琳琳笑說：「好骨痹呀，都好開心，老公𠵱家77歲，得獎係好大Bonus，對佢係鼓勵同支持。」（林祖傑攝）

李琳琳、區嘉雯主演奪得柏林影展「泰迪熊奬」的電影《從今以後》，昨晚（16日）舉行首映禮，「最佳男配角」姜大衞、兒子姜卓文及女兒姜依蘭等捧場，對於老公得獎後在台上向她示愛，李琳琳笑說：「好骨痹呀，都好開心，老公𠵱家77歲，得獎係好大Bonus，對佢係鼓勵同支持。」

她表示老公忙拍劇，遲些才慶祝，而2人結婚50周年的日子是5.20，但自覺年紀不輕，不會大搞，只會簡單食飯慶祝。對於老公將獎項送給她作為結婚禮物，她說：「我覺得𠵱家佢浪漫過我，以前我對節日好執着緊張，因為佢經常唔記得，令我成日唔開心，幾十年畀佢訓練到我連結婚周年都唔記得。」

李琳琳表示除了之前客串妮歌潔曼主演的美劇外，已30多年沒有演戲，她說：「其實當初拍呢部戲都有啲心驚，因為唔知道能唔能夠達到導演要求，年輕演員好專業，反而覺得自己係新人，都好擔心咁耐冇喺幕前演出，會唔會Out咗，老公就一直鼓勵我，叫我去拍。」

她表示雖然有聽力問題，但對拍攝沒有影響，她說：「其實10幾年前我已經有中耳積水，幾個月就要抽一次耳水，長遠要喺耳膜裝管道，不過我覺得戴助聽器會聽得好少少，𠵱家左耳裝咗管道，會比右耳好。」區嘉雯表示與李琳琳有很多共通點，2人曾在同一間學校讀過書，較容易溝通，拍攝時亦很易入戲，合作得很開心。

梁雍婷及廖子妤被問到在戲中可有大膽演出？梁雍婷笑道：「導演肯用我們和前輩一起演出已經很大膽。」廖子妤在金像獎「最佳女配角」不敵梁雍婷，她笑言已趁機打了梁雍婷個頭，不過也替對方開心，輸得心服口服。對於好友兼影后余香凝稱未能與她一起攞獎感失望，她說：「來日方長，希望繼續有導演畀好角色我演。」梁雍婷表示得獎後沒有特別慶祝，稱看好廖子妤很快膺「最佳女主角」。

（即時娛樂）