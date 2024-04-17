卓亦謙黃梓樂撐「香港救助兒童會」短片 籲關注兒童保護  (18:21)

香港救助兒童會伙拍知名國際廣告公司，攜手合作製作短片《The Sound of Violence》。短片將於4月18日開始，一連3星期於部分嘉禾院線播放。

戲院電影正片開始前，必會看到環迴立體聲音效的影片，這次短片巧妙地以此為創作概念，以波子、筆盒、玩具車跌落地下的聲音開始，然後是揮動雞毛掃聲音、鏡子粉碎，最後是小童抽泣聲，象徵潛藏的虐兒個案，一直都在社區裏發生。盼透過短片提醒公眾，要向有需要的兒童伸出援手，舉報懷疑虐兒個案。

參與拍攝短片的演員黃梓樂（Sean）直言，小朋友不應在受虐待情况下成長，他表示: 「如果小朋友受到虐待，應該主動求助。暴力對小朋友身心有很大影響，令小朋友無法開心健康成長，如果旁觀者遇到這些情况，都應該報警求助。」

憑《年少日記》獲金像獎的新晉導演卓亦謙，分享關於對兒童遭受暴力，以對《The Sound of Violence》短片的看法。卓亦謙表示從未想過電影片頭，可以這方式拍攝。他說：「我以前以為無人會討論這話題，但現在有人提出這現象，我的心情好複雜，這種事的存在較我想像中多很多。大家願意討論此事很好，多謝願意創作這短片的工作人員及香港救助兒童會。」

兒童可能遭受的暴力不只限於身體虐待，還包括言語虐待、精神虐待、疏忽照顧、羞辱式懲罰等等。香港救助兒童會致力提升公眾的兒童保護的關注，停止所有形式暴力。香港救助兒童會總幹事司徒恩表示：「受害兒童飽受的創傷是一生的。香港救助兒童會對虐兒是零容忍，希望大家一齊保護兒童。每一個行動都很重要，如你看到或聽到，每個人都有責任保護兒童，免受傷害。」

（即時娛樂）