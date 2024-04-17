《十八樓C座》繼續為民發聲 把關者陳聰︰需揣摩紅線位置 (22:10)

在《十八樓C座》中聲演「拉表叔」的馮志豐雖已移居台灣，監製陳聰表示大家在疫情後已接受不同模式，馮志豐越洋錄音也沒問題，其角色會延續下去。（大會提供）

商台廣播劇《十八樓C座》是華語世界的最長壽廣播劇，金剛聲演的主角「周老闆」、「祥嫂」朱雪梅、「無牙三姑」陳慕賢、「大編輯」李錦、「的士高」何文光、「精甩美」伍甄琪、「輝仔」陳聰及「拉表叔」馮志豐等，多年來陪伴港人成長，諷刺社會時弊，為小市民發聲。身兼監製的陳聰坦言有時遇上比較敏感的題材，要很小心處理，在製作上好好把關，以免觸及紅線。

「紅線的出現時常不同，我們需好好揣摩，尋找紅線究竟在什麼地方。我們不是要去踩紅線，只是反映現今社會不同階層有不同意見，透過角色表達出來。例如周老闆是生意人，講民主但也向錢看。不止我們要小心敏感題材，全香港也要小心﹗最重要是保持初心，《十八樓C座》只為表達社會上的不同意見，沒有意圖去煽動反對任何事，透過大氣電波作為其中一個表達渠道，為民發聲，讓普羅大眾有一個小小的宣泄機會。」

《十八樓C座》今年以相展形式慶祝55周年，陳聰表示他們每隔5年才慶祝一次，大家經歷疫情與移民潮後仍能聚首一堂，加上聽眾多年不變的支持，令他們十分感動。「這5年前後的最大分別是經歷了疫情，大家有段時間輪流染疫，未能如常一起返電台錄音，只好利用電話網絡同步錄音。 對一班前輩來說，最初是有難度，需要時間和耐性解釋，後來克服了困難，證明我們的廣播員能與時並進。」陳聰盛讚金剛叔雖已90歲，平日坐着錄音時仍然聲如洪鐘，而且思路敏捷，有時更會突然「爆肚」。「金剛叔每次錄音後都虛心詢問意見求改進，對自己仍有要求。我作為後輩，最佩服他這種專業態度，很值得學習。」

《十八樓C座》劇情緊貼社會話題，當中少不了港人北上消費及移民潮。「編劇創作一位內地商人角色，想請周老闆返內地見識，分析北上利與弊。究竟周記茶餐廳會否進軍大灣區？至於移民潮，我們也有隊員（馮志豐）離港，劇情交代他去法國學廚，與角色仍有連繫。疫情後，大家已接受不同模式，即使越洋錄音也沒問題，可以延續下去。」《十八樓C座》過去也有過不少星級嘉賓客串聲演，陳聰希望下位嘉賓會是任達華，相信他與金剛定能擦出火花。「周記茶餐廳在灣仔區，有兩間競爭對手，華哥可以聲演其中一間餐廳的老闆。暫時保留這個可能性，大家即管留意日後故事發展。」

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（即時娛樂）