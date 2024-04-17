淡季報錯團｜練美娟晨早飲酒 摸平安龜雕像盼中六合彩 (19:01)

子豐嘗了一小口，一臉嫌棄並形容該酒的味道跟藥水無分別。（大會提供）

ViuTV節目《淡季報錯團》，逢星期一至五晚上11時正播映。節目由練美娟 （娟姐）、駱振偉（Thor）、陳子豐、王雍泰（Nicky）、陳君浩（阿Bu）、黃凱逸（Zelos）、樊沛珈（Gi）、米露迪（Melody）、蔡寶欣（Pony）和Thomas Windle擔任主持。

今晚（17日）播出一集，娟姐、Thor和子豐在凌晨時分，到訪澎湖漁市場，市場裏本應有很多新鮮魚貨出售，但因為風季影響導致漁獲減量，令漁市場景色不似預期般熱鬧。3位主持經過一間店舖時，娟姐看到店員手握酒瓶，主動上前問該店員能否讓她試試看。

Thor跟娟姐說：「朝早就飲啤酒，你知乜料。」娟姐伸手接過店員遞給她的酒杯，她聞一聞手中那杯酒，示意要Thor嘗試：「喂，藥酒喎，阿Thor你係唔係病啊！」Thor立即耍手擰頭，堅決說不。娟姐喝了一大口，濃烈的酒精令她瞇了雙眼，然後她將酒傳給子豐。子豐嘗了一小口，一臉嫌棄並形容該酒的味，道跟藥水無分別。娟姐表示不認同：「我覺得ok喎，能量飲品囉，我諗諗下都係覺得自己係屬於呢到。」

當地人在澎湖一處興建海龜場，場內有大大小小的平安龜雕像，寓意吉祥。此時子豐拿出事先準備好的貓紙，用台語朗讀出傳統俗諺：「摸龜頭，起大樓。摸龜殼，事業頭路穩達達。摸龜腳，金銀財寶滿厝腳。摸龜尾，存家伙！」

原來當地有「乞龜」祈福平安習俗，人們會撫摸平安龜雕像祈求順利。娟姐在旁做動作配合子豐，她摸遍平安龜全身後，說自己將會發達並中六合彩。Thor回應：「你直程係發展商啦，摸咁多（平安龜）龜頭。」娟姐一笑置之，轉頭叫子豐帶孩子來海龜場打卡。子豐想了想，然後說：「我諗我個仔都會問我，到底嚟呢到係做咩？」

（即時娛樂）