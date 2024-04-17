逆天奇案2︱陳展鵬爆林夏薇行千級樓梯腳震 黃智賢愛午夜展歌喉 (21:00)

陳展鵬、林夏薇、張頴康、黃智賢與蔣祖曼拍攝劇集《逆天奇案2》有不少特別難忘情節出現，5位主角互爆大家拍攝時的搞笑一面。

陳展鵬與林夏薇這一對可否破鏡重圓？觀眾期待林夏薇原諒馮盈盈外，亦能重新接受陳展鵬。其中一幕陳展鵬約林夏薇見面希望表白想復合卻被拒絕，背後拍這一幕時原來亦好辛酸，因為要步行超過1000級樓梯在一棵大樹旁拍攝，除行到氣咳，陳展鵬大爆一向都有運動的林夏薇，當日行到腳震震。林夏薇笑談「腳震事件」：「當日更是黑雨警告，大家都冒住畀雷劈嘅危險去拍，唔係講笑，真的有個雷兜頭劈下來，等了幾小時才稍為停雨，爭取時間步行超過1000級樓梯上去，拍完再趕快落樓梯，驚又再行雷閃電，這個人（陳展鵬）就在笑我是否落樓梯腳在震，我的確是控制不到肌肉，因為腳好攰，不停在顫抖，被他發現了，常拿來取笑我。」

至於全劇「最疏扶」的主角，他們說非張頴康莫屬，經常偷閒練高爾夫球。 張頴康笑說：「我這個精神病人，響監獄裏面，又不用化妝及梳頭，我在等大家埋位有好多時間嘛，又對住成個草地，既然我車尾長期有兩枝高爾夫球棍，就當然利用一下時間練習啦，點知畀工作人員拍低咗視頻，話我真的似足精神病人，所以這個角色不用培養情緒，我一嚟就入戲。」

林夏薇就笑指這齣劇個個都是運動健將，她亦無蝕底穿瑜伽衫做運動。不過陳展鵬透露他與黃智賢劇中經常都有劇烈打鬥動作場面，有次林夏薇終於有機會一展身手，但一個起飛腳動作就踢足個多小時，估計起碼踢了50 次以上。他笑問林夏薇：「拍打戲好唔好玩呀？」林夏薇說: 「真係好攰呀！腳都瘀哂！」

至於黃智賢與蔣祖曼這一對，幕前甜蜜溫馨，但蔣祖曼說要爆料，原來黃智賢是開籠雀。她說：「他一日到黑，只要未埋位前就唱歌，表演慾非常強，有時拍到半夜突然傳來午夜歌聲，佢話可以令大家唔眼瞓，不過佢真係唱得好好聽，更畀我偷拍到他，我成日都問佢幾時帶我去登台。」黃智賢亦讚蔣祖曼都唱得好好聽，原本《逆天》首輯之後都想一齊情侶檔登台，可惜遇上疫情。但機會留畀有準備的人，他就是等機會再孖住一齊去唱歌。蔣祖曼即說：「有好多首本歌，隨時都可以配合，我都好想掘金呀。」黃智賢笑言：「我哋去到邊度都係好拍檔呀！」

（即時娛樂）