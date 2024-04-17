盧瀚霆《深閨》說穿愛情觀唱到喊 巴黎街頭閒逛 感受風土人情 (21:39)

MIRROR正忙於世界巡迴演唱會，盧瀚霆（Anson Lo，教主）仍抽空於出發前製作新歌《深閨》，並於早前完成英國站巡唱後，與團隊走到巴黎拍MV，配合甜到漏的歌詞。

《深閨》由徐浩作曲、監製，黃偉文（Wyman）填詞，是Anson Lo暫時最喜歡自己的一首慢歌。歌詞內容簡單直接地道出，當愛上一個人之後，可以為對方變成黐家的人，被對方獨佔，甚至放棄名利。

Anson Lo坦言歌詞完全說中了他的心態：「歌詞其中一句：『拒絕再做凡間千人迷』，好Relate到自己，同埋佢令我思考到，如果有一日我真係拍拖，係咪要放下自己工作上嘅Anson Lo？係一首好Personal嘅慢歌，我錄音室唱嘅時候唱到喊。」

Anson Lo又幻想如果自己拍拖，都應該幾似Wyman所寫，全神貫注於對方身上，他說：「因為我係巨蟹座，係一個Home Guy（住家男人），好鍾意留喺屋企，拍拖的話，放工都會即刻返屋企，然後喺屋企食飯睇戲，瞓覺攬埋一齊；假期都未必出街，兩口子煮吓嘢食﹑飲杯咖啡就已經好好。因為如果我鍾意一個人，都好想24小時黐住佢，做乜都OK。」

對於Anson Lo來說，新歌所說的愛情觀與他吻合，但他相信歌詞同樣說中大眾當情到濃時，對於愛情執迷與癡迷，他相信大家聽到歌詞，一樣會身同感受。

為了《深閨》，Anson Lo在巡唱出發前將歌曲錄好，趁完成英國站演出後，走到巴黎拍攝。揀選巴黎拍MV，全因予人浪漫、Fashion又Cozy感覺，而《深閨》的愛情同樣浪漫，又無拘無束，加上從倫敦到巴黎，只需個多小時，十分方便，絕對是不二之選。

整個拍攝過程中，Anson Lo最喜歡在巴黎鐵塔拍攝場口，他說：「夜晚可以睇到巴黎鐵塔唔同燈光閃法，好靚！同埋我哋拍攝地方，只係隔住一條河仔，可以好近咁望到巴黎鐵塔，又大好靚，又襯首歌，𠵱家可以拍埋入《深閨》MV裏面，有剔咗Bucket List嘅感覺。」

被問到又要巡演又要拍MV，體力上可以應付得到，Anson Lo說：「每次都係同自己講，應付唔到都要應付，因為做完巡演，話唔攰都係講緊大話，但只要每次做嘅嘢，都係自己好期待嘅作品，攰就唔係咁大問題。」

這次是Anson Lo首次踏足巴黎，除了拍MV以外，亦在當地遊覽，他說：「周圍睇下名勝、景點，買咗少少嘢，又有探索下啲Café，坐低飲吓嘢食吓嘢，又或者喺條街行吓。今次巡演又好，喺巴黎拍MV又好，最鍾意做嘅嘢唔係買嘢，而係喺條街度行，喺香港一落樓就上車去工作目的地，好少喺條街度行，我好想喺唔同國家嘅街上面行，感受嗰個國家嘅Vibe係點樣，可以見到好多人唔同面貌，做人處事方式，都會好好奇，齋行都好有趣好好玩。」

（即時娛樂）