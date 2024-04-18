炎明熹千字文分享完騷感受 期待再讓大家見證Gi-FORCE (12:39)

炎明熹（Gigi）日前（14日）完成《Gi-FORCE演唱會2024》，休息數天後在社交平台發表千字文分享感受，直言至今仍非常不捨得，演唱的歌單仍不停在腦海裏播放。

她說︰「好開心，在我19歲的進化版Gi-FORCE演唱會見到大家，進化版並不指是我進步了（咁我都希望我是有進步），而是集結了台前幕後的更多心思，呈現更加好的版本俾大家欣賞。這場演唱會對我的意義非凡，由18歲延伸到19歲的演唱會，期間經歷了不同的事情，由當初抱著一種初來報到的感覺到真的要再開時，這個轉變感覺真的很奇妙。亦沒想過自己會這麼捨不得大家，捨不得一切人和事，完Show後入到後台還哭得收不了聲，並跟老師抱了一個歷時半年加三場表演的擁抱（當然這裏還沒計上堂等），很記得上次抱著哭和這次抱住的感覺很不同，情緒還包含着當中的成長。謝謝Cleo Ko（高晨維）老師給予我這麼多的時間，跟我一起綵排，食飯，上台，陪我一起喊。」

除了歌唱老師，Gigi還多謝任賢齊、馮允謙、姜皓文3位演出嘉賓、演唱會幕後團隊、歌迷會及各地粉絲等。她表示︰「其實仲有好多嘢想講好多人要多謝，但只能長話短寫。整體來說我覺得我在這三場演唱會的表現還有好多進步空間，當中有好的地方，也有不好的地方，但這就是演唱會同live的魅力，最後要蟹蟹九展給我在這裡演出的機會，也很蟹蟹攝影師們幫我拍咗咁多好看的照片及影片。表面上雖然這只是完成了一次的演唱會，並不是真的離別，可是捨不得就是捨不得，這種感覺難以言表。很感激大家咁錫我、照顧我。期待下次可以再和大家見面或合作，再次令大家感受到Gi-FORCE，大家再會！」

（即時娛樂）