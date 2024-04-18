MIRROR接受CNN訪問公開戀愛狀况 Stanley被爆快結婚 (14:44)

男團MIRROR正在美加進行《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》，12子在美國紐約除了接受FOX電視台訪問外，亦接受了CNN主播Julia Chatterle訪問，節目於香港時間今晨在CNN International頻道播出。Julia問到哪些成員有拍拖時，陳卓賢（Ian）搶先回應：「我哋有一個就快結婚喇！」眾人聽到都拍掌和應，然後將目光放在邱士縉（Stanley）身上。Stanley甜笑回答：「我有一段穩定嘅關係，我入行前，我哋已經喺埋一齊。」呂爵安（Edan）又代Julia問哪些成員單身，然後與柳應廷（Jer）、江𤒹生（AK）、Ian、姜濤、王智德（Alton）、盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）齊齊舉手，與沒舉手的Stanley、楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger）一起公開感情狀况。

巡演之前，MIRROR接受了權威音樂雜誌《Rolling Stone》訪問。Julia拿出雜誌，請12子在書上簽名，稱這本雜誌將來會價值不菲。她問MIRROR能夠登上雜誌的感受，Stanley表示︰「太驚喜，係好唔真實嘅一件事﹗」12子在節目中坦言有時候會拗撬，Stanley笑指他們會爭論午餐或晚餐吃什麼；Edan說︰「我哋冇成日拗撬，但有時會有唔同嘅意見，例如嚟緊我哋會出乜嘢歌、跳舞想跳邊種風格，討論嘅情况比較多。」Tiger說他與Jeremy是隊中的和平製造者，是隊友之間的橋樑，會在矛盾發生時充當和事佬。Jeremy補充，說他們有時會保持沉默，以免火上加油。

12子透露他們有一個MIRROR WhatsApp群組，有時也會有一些為工作而開設的小WhatsApp群組。Julia問誰最少在群組內發言時，Stanley透露︰「Jer﹗佢成日唔覆訊息﹗」Jer亦坦言︰「我係會失蹤㗎！」MIRROR透露平日如何在工作以外放鬆心情，Edan稱有些隊員會打籃球、打遊戲機；Alton自言愛駕車，覺得在車廂內能擁有很好的私人空間；AK不用開工時就會跟愛犬「猜柴」一起。

MIRROR已先後推出兩首英文單曲，他們被問到最想跟美國或英國哪些歌手合作時，AK自爆很愛Usher，他更透過鏡頭對Usher說︰「Usher，希望可以同我哋合作，很多謝你﹗」Stanley就選擇Bruno Mars；姜濤及Anson Lo希望跟Taylor Swift合作；Tiger鍾情樂隊，想跟Bon Jovi或其他Hard Rock Band合作。

（即時娛樂）