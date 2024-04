next

雲浩影(Cloud)近日推出新歌《慢性分手》,MV成為YouTube熱門音樂影片之一。Cloud日前在銅鑼灣行人專用區進行行為藝術宣傳新歌,獨自坐在路中心的藍色梳化上聽歌、看書及歎茶,即使被過百粉絲包圍仍視若無睹,繼續享受自己的小空間,更投入到除鞋跪坐椅上。

1小時的活動結束後,Cloud高呼有趣好玩︰「今日呢個行為藝術,喺鬧市中還原《慢性分手》MV場景,製造一個自己嘅小空間睇書。好玩?幾有趣,喺一個繁華嘅城市裏,感覺只得自己嘅平靜空間。多謝大家陪住我,我本來諗住會睇晒成本書,結果睇唔晒,返去慢慢睇。我之前怕會分心,唔敢同大家Say Hi,原來入咗個世界,係可以,試吓就知,好得意,身邊嘅嘢感覺到係郁緊,自己好似有個罩住嘅空間!」

至於手上的書本,她表示是朋友介紹:「呢本書係講How to be Calm in a Busy World,忙碌世界點樣去活得平靜,亦講咗好多嘢,要思考,喺呢個情况睇呢本書,幾有味道,幾有感覺!聽住自己首歌,幾啱Feel!」談到她在活動期間打呵欠,Cloud笑道:「太舒服啦,做番自己嘛,我平時睇書都會打呵欠㗎!」

(即時娛樂)