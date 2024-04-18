逆天2｜梁小冰時隔23年再與陳嘉輝合作 讚老公為最佳拍檔 (15:56)

TVB劇集《逆天奇案2》昨晚（17日）一集講述歷盡不幸的阿蘭（梁小冰飾）最終接受徐仁達（陳嘉輝飾）追求譜黃昏戀，仁達從前是阿蘭哥哥幫派中的小混混，暗戀了阿蘭30多年，直到重遇阿蘭終鼓起勇氣表白。豈料，仁達突然捲入一單藏槍案而被警方扣查。六神無主的阿蘭向曾愧對自己的莫Sir（李國麟飾）求助，莫Sir在公在私決定動用O記接手案件，惜未能尋獲對仁達有利證據。阿蘭最終決定犧牲自己，為仁達頂罪。

梁小冰與丈夫陳嘉輝相隔23年再合作，第4次飾演戀人。她表示兩人默契依舊︰「我哋會喺屋企對好晒對白，但唔會排戲，因為到現場先演會撞到個火花出嚟。我好多謝佢，佢係睇住你嘅情緒再去交對白，例如會睇住你啲眼淚流晒落嚟，佢先去下一Part，冇一個拍檔係可以事隔咁多年，個默契都仲可以喺度。佢好有紀律，唔止準時仲會早到，所有對白都記到滾瓜爛熟。佢係一個好好先生，唔鍾意同人鬧交，同所有人都交流得好好，好似鍾嘉欣、蘇玉華、陳瀅、蔣家旻佢哋見到我都會話『你老公好正，真係一個好好嘅對手』，我真係覺得好幸福。」

陳嘉輝在《逆天2》飾演的仁達是一位癡心情長劍，對阿蘭呵護備至，現實中的他也是一名「愛妻號」。梁小冰開心分享︰「我老公好玩得，每日起身都會話『你好靚喎』，結婚20幾年都係咁，講嘢好甜，就算我捲到個頭好似包租婆咁，佢都話『點解可以咁靚』。我性格係一有問題就會講晒出嚟，佢就叫我慢慢講、唔好嬲，同埋叫我可以用另一種方式表達，例如喺最嬲時唔好講嘢，寫出嚟。以前我就寫晒喺張紙上，寫完幾千字都已經唔嬲啦，依家就轉用WhatsApp。我哋依家唔使講嘢都知大家諗咩，唔使咁多說話同溝通，呢個就係默契。」

談到其角色幾乎場場喊，梁小冰說：「差唔多全部一Take過，最主要係入片場時已經進入個情緒，一個演員必須具備嘅技能就係共情，咁樣你先可以代入到個角色，有好多嘢你冇可能現實生活上經歷到，做演員好玩就係呢啲囉！」昨晚一集尾聲，客串演出記者的鄒凱光為一單槍擊案提供了新線索，令黃智賢飾演的Nic Sir疑成功找到還嘉輝哥清白的關鍵證據。

（即時娛樂）