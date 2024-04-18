Mayanne小喇叭｜歷代「獎老」Re-U 獎門人曾志偉突踩場 (16:31)

全集最驚喜部分，是當眾人輪流模仿獎門人時，志偉即手持小喇叭走入廠送驚喜。（大會提供）

由麥美恩和曾展望主持的《Mayanne小喇叭》，本周四及五晚10點半翡翠台播映最後兩集。今晚（18日）一集，兼任《獎門人》現任獎老的Mayanne，邀得4位獎老界前輩包括林曉峰、錢嘉樂、蘭茜及阮兆祥擔任嘉賓，大談參與《獎門人》拍攝的喜與樂。

4人之中，雖然嘉樂被專稱「大師兄」，但原來第一代獎老竟是林曉峰（阿Lo）及陳小春，阿Lo大爆當年嘉樂之所以被曾志偉睇中接小春棒，全因「把口夠賤」；嘉樂憶述當年接到獎門人邀約電話時相當意外，並笑言全靠獎門人，自己的口賤才能才得以跳出武師界。

談到獎門人當年為何睇中阿Lo，原因竟和張國榮和一條鞋帶有關，阿Lo說：「嗰時拍《金枝玉葉》，有一場戲講張國榮先生上樓梯，我做助手跟住後面，當時佢唔知左腳定右腳甩咗鞋帶，拍完嗰場後我哋放Break，返到嚟個甩嘅鞋帶就調轉咗喺另一隻腳。當時導演嗌完Roll機後，我就嗌『咪住，好似唔連戲喎』，大家咪即刻睇番錄影帶：『係喎』。嗰日原來獎門人都喺現場，佢心諗原來呢條𡃁仔都幾上心，就搵佢嚟做嘢啦。」

至於蘭茜擔任獎老的原因，則與玩獎門人遊戲時全情投入「刨西瓜」及「刨粟米」有關。祥仔則暢談當年如何與志偉、洪天明及鄧兆尊夾計，以各人的腳毛及腋窩毛整蠱遲入組的姚樂怡，最後遭樂怡喊打喊殺，十分搞笑。

4人還大談當年錄影《獎門人》的「宵夜度橋日常」，當年因為電視台大戰，《獎門人》最高峰一星期連播五晚，阿Lo分享當年度橋及上班流程日常：「下午3點返嚟開會，一路開到8點50分。當年我哋就諗咗改歌詞唱啲嘉賓名出嚟，咁每日揸車就要度18隻歌，每個嘉賓要有3隻，返到去獎門人就會坐喺度問邊隻好笑。然後度到食飯，其實食唔落㗎。有時做到1點鐘左右收廠，但未完，喺化妝間再開會，開到3點，跟住就宵夜，然後再搵地方。記得有一次打風，我哋搵到地方時已天光，成6點幾7點。

全集最驚喜部分，是當眾人輪流模仿獎門人時，頑皮的志偉即手持小喇叭走入廠送驚喜，令當時除掉雙鞋跪地扮緊志偉的嘉樂大嗌驚驚。志偉甫到埗即扮氣冲冲搞笑說：「幾多人打電話畀我呀，問：『你仲唔落去？佢哋踩到你一文不值呀！』」

眾人瘋狂互窒，混亂間曾展望竟大叫志偉「Daddy」，隨即哄動，志偉反應極快接招謂：「出得街㗎咩？你話畀大家聽媽咪係邊個？」並親解為何被專稱「阿爸」，志偉說：「阿爸負責畀錢（埋單）㗎嘛，咁咪叫阿爸咯。」蘭茜聞言即指志偉另一外號是「埋單俠」。

（即時娛樂）