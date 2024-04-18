我在這裡等你｜劉俊謙范少勳共譜跨越10年奇幻緣分 (17:17)

NETFLIX影集《愛愛內含光》人氣新生代女星詹子萱，在電影《我在這裡等你》中飾演和范少勳在育幼院一起長大的青梅竹馬友人夏夏。（大會提供）

《我們與惡的距離》文青女神林予晞在電影《我在這裡等你》中飾演社工。（大會提供）

劉俊謙、范少勳主演的電影《我在這裡等你》下月15日上映，兩位男神在戲中有段跨越10年的奇幻緣分。劉俊謙飾演的香港作家天宇深陷低潮，遇見范少勳飾演的台北小混混阿翔，兩人一起尋找鯨逝灣，在旅途過程中曖昧升溫，逐步帶出兩人過往命運般的交集。預告片中的最後一句「信箱後面的世界，不管通往哪裡，一定會讓我們再次相遇」，引發影迷無限想像。劉俊謙透露︰「這部電影就是在講奇蹟，只要相信就有機會去改變！」

《我》片除了兩位男主角，NETFLIX影集《愛愛內含光》人氣新生代女星詹子萱，及《我們與惡的距離》文青女神林予晞也有參與演出。詹子萱在片中飾演和范少勳在育幼院一起長大的青梅竹馬友人夏夏，是位南台灣辣妹，穿著比基尼熱情登場，和范少勳親密互動讓劉俊謙醋意大發，成為雙帥感情升溫的最強助攻！詹子萱透露：「夏夏性格大剌剌，每次出現都超熱情，每一場都要把能量拉滿。」林予晞在戲中飾演社工陳俞心，她談到首次和劉俊謙合作時笑說︰「完全就像在看港劇，親眼見到帥氣男主角在眼前上演各種震驚反應。」

金曲歌王HUSH為《我》片獻唱主題曲《我在原地等你》。導演鄧依涵表示：「HUSH的嗓音有種很特殊的磁性，可以迷幻憂鬱，也能溫暖療癒，很適合演繹電影中兩個男生從原本孤單的生活，到後來找到彼此陪伴的旅程！主題曲MV就像有位隱藏的靈魂在守護著這兩個男生的旅程，深深打動聽眾。」首度演唱非自己創作的歌曲，HUSH直呼很有挑戰性。

（即時娛樂）