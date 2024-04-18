MIRROR吉隆坡演唱會取消 主辦方指觀眾可退款或換新加坡場門票 (17:29)

男團MIRROR原定本月28日在馬來西亞吉隆坡舉行巡迴演唱會，主辦單位上月26日優先發售門票，每張索價港幣1950元。距離開騷只餘10日，卻傳出演唱會將取消的消息。有份主辦是次演唱會的Unusual Entertainment Pte Ltd，今午在官方fb宣布因無法預料的情况，MIRROR的馬來西亞演唱會將會取消，5月1日的新加坡演唱會則如期舉行。Unusual Entertainment Pte Ltd的官方聲明全文如下︰

Show Cancellation Announcement，馬來西亞的MIRO請留意！因演唱會無法預料的情况，原定4月28日在馬來西亞吉隆坡Axiata Arena舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024•ASIA - KUALA LUMPUR 》，主辦單位現遺憾宣布演唱會須取消，而5月1日於新加坡室內體育館舉行的MIRROR演唱會將如期舉行。《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024•ASIA - KUALA LUMPUR 》的門票持有人可以獲得全數的門票退款，而門票持有人亦可以選擇把門票更換為新加坡場的門票。主辦單位將會通過票務代理公司聯繫受影響的門票持有人，提供有關退票,換票和賠償等的更多詳細信息。請妥善保管已購買的門票。針對媒體的不實報道，UnUsUaL 和mm2將保留採取必要法律行動的權利。

（即時娛樂）