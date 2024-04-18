王丹妮赴多明尼加拍劇近5個月 終跟老公重聚 新婚變網戀 (17:56)

王丹妮（Louise）與張孝全、鮑起靜、Mauricio Henao等主演，由陳駿霖執導的全英語對白電視劇《Coolie》，經過近5個月拍攝，終於煞青，Louise趕及由多明尼加共和國返港出席金像獎頒獎禮。

Louise收到《Coolie》監製通知，該劇在康城舉行的MIPTV賣片活動中，受買家歡迎，令她期待透過此劇，讓國際觀眾認識自己。完成漫長拍攝之旅後，Louise忍不住的說：「終於可以同另一半Sheldon（羅孝勇）重聚，因為5個月前完婚後才2天，還來不及度蜜月，我便要飛往多明尼加共和國開工，跟囡囡和老公分開兩地，想死我了！」

Louise在3星期前，曾特地返香港拍攝金像獎特刊，趁機陪囡囡玩了兩天，再趕返巴拿馬完成最後拍攝，直至日前才正式回港。她指今次到多明尼加拍劇5個月，是自己有史以來最長一次遠行工作，她非常掛念老公和囡囡：「以前出門做嘢最多3個月之後，就會返香港唞一唞，之後先再去第二度。但今次時間就再耐啲，honeymoon都無就同Sheldon say goodbye 到𠵱家都未見到面，只靠視像變咗網戀，下星期Sheldon有一個禮拜假期可以返香港，我哋終於隔咗5個月之後再見面，所以好期待！」

Louise遇上友善劇組，讓她輕鬆拍攝，又可跟鮑起靜和張孝全偷師演技，Louise大讚男神張孝全：「我哋都比較文靜少少﹑比較怕醜，但係孝全個人非常好，亦都好Humble（謙虛）。拍攝時兩個人感覺都幾有默契 ，我哋嘅場口大部分時間都拍得好順利。現場拍攝團隊入邊嘅女士們，全部畀佢性格同造型迷倒，佢哋仲即刻搞咗個Fans Club，我都係高級會員！」

面對影后級鮑姐，Louise形容興奮多過緊張，自己儼如上了堂演技進修班：「我同鮑姐合作拍攝時，完全見證到乜嘢係『一秒入戲，快靚正』 ，拍攝當下我只係focus努力做好表演，唔記得咗緊張。」

Louise感恩今次參演獲益良多，她說：「煞青party大家都相擁而泣，始終大家唔係喺同一個國家生活，唔知何年何月先有機會再見。 」談到新劇內容，Louise大賣關子亦相當保密，不少朋友和粉絲以為過去5個月她去了旅行，Louise笑言大家誤會了。

（即時娛樂）