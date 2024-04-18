陳慧琳擬明年4月香港開個唱 指14歲「蝦餃仔」無意入行 (18:40)

泰星大能表示再度來港，最掛念本地美食，也恨到主題公園及博物館遊覽，可惜由於行程較緊密，未必有時間。（鍾偉茵攝）

陳慧琳（Kelly）昨晚（17日）出席時尚品牌期間限定店活動，擔任該品牌大使的泰國演員「大能」Thanaerng（Kanyawee Songmuang）亦親身來港，展示最新春夏服飾。

大能出場先用英文自我介紹，並接受簡單訪問。她表示再度來港，最掛念本地美食，也恨到主題公園及博物館遊覽，可惜由於行程較緊密，未必有時間。完成訪問後，她大玩親民，主動走近粉絲群興奮簽名和影合照留念。

Kelly自去年底展開巡迴演唱會，先後完成美加、馬來西亞、上海、廣州及澳門站演出，但她打算暫時停一停稍作休息，除準備安排兒子入讀暑期學校，也有計劃外地旅行。她不會選寒冷地方旅行：「天氣凍好易病，為巡唱最緊要保持健康起碼至明年，希望申請到明年4月香港站演出。過去幾年因為疫情悶了幾年，沒想過會搞那麼多站巡唱，每次演出都好疲倦，精神壓力又大，最擔心是染病。有時別人或兒子咳兩聲，我都即刻閃開，要丈夫照顧兩兒子。」

提起早前有Kelly多年忠粉投訴，她只顧內地粉絲而改歌單多唱Side track，其他地區則沒變，Kelly指問題已解決，明年香港站預告有驚喜，她表示已落實參與周禮茂今年6月舉行的作品展。

為保養身體，Kelly日常少食多餐，盡量不吃煎炸油膩及辛辣食物，指丈夫亦做運動喼弗。兩個寶貝仔「蝦餃仔」劉昇及「小龍包」劉琛，分別14歲和12歲，喜歡挑戰「All you can eat」，她和丈夫也要陪食。Kelly說：「弟弟比較肥，哥哥又高又瘦。他沒有說過想做模特兒，亦沒有入行打算，應該讀書為先，而且他亦不懂得行Catwalk，又不懂Chok樣，還有些傻更更。」

（即時娛樂）