劉以達憶俞琤5分鐘造就達明一派 銘記伯樂教誨接近40年 (13:37)

商台前高層俞琤早前在剛結業的中環高檔餐廳及酒吧SEVVA慶祝70歲生日，與林青霞、張艾嘉、吳慷仁、容祖兒、何超儀、周慧敏、黃耀明及劉以達等大班圈中好友慶祝。黃耀明與劉以達的「達明一派」1986年推出首張唱片，俞琤在他們出道前，不但為他們改組合名，更介紹他們入唱片公司，為他們開啟了往後數十年的音樂路。

劉以達在社交平台分享這段達明一派與俞琤的故事︰「俞琤5分鐘造就『達明一派』！你或者以為，以上只係一個香港樂壇嘅神話。以下，係我親身經歷。1984年秋，我喺音樂雜誌登一個廣告仔搵歌手合作，撮合咗達與明嘅首次會面。1985年春夏之間，達與明開始錄製demo，其中潘源良填詞嘅《繼續追尋》，成為突破機構10週年主題曲，1985年秋開始在電台播出。之後，明仔約咗俞琤，我哋兩條𡃁仔戇督督，去到尖東新世界中心。如果你出世得遲，我話你知，新世界中心唔止係當時潮人聖地，仲係集商場、酒店、辦公室、會議室、咖啡廳、健身房於一體嘅一條龍鐵竇，好多大粒明星都住呢度。」

「俞琤叫我哋上去飲杯啡，其實佢係超級大忙人，邊得閒陪我哋兩條𡃁仔坐，於是我哋把握時間，坐低第一分鐘稍微自我介紹，就打開天窗表明心迹：『我哋想入行，試吓做一啲另類嘅粵語流行曲。』第二分鐘，俞琤就回應：『我聽過《繼續追尋》，好好呀，有獨特風格。你兩個人嘅組合，就叫做達明一派，呢個名係一種祝福、加上一啲期許，希望你哋堅持風格，自成一派！』第三分鐘，俞琤問我哋有無簽約，『仲未，淨係派咗demo畀唱片公司。』哦！第三分鐘，俞琤就撥輪，『喂，畫子，咁咁咁......就係咁，兩個後生仔交畀你。』第四分鐘，寶麗金製作部揸弗人關維麟（畫子）已經同俞琤安排好見我哋。第五分鐘，見我哋仲好似夢遊緊，俞琤就一言嚇醒：『你哋如果一事無成，達明一派呢個名就會好造作，你哋會受唔起！』」

「經歷過呢5分鐘，往後卅幾近40年嘅日子，我都刻骨銘心咁記住：『如果一事無成，達明一派呢個名就會好造作，你哋會受唔起！』如果無呢5分鐘，就無達明一派。適逢伯樂俞琤70大壽，謹此為記。P.S.: 青春殘酷，怎來得及細訴；繼續追尋，仍看不到您蒼老，多謝YT﹗」

（即時娛樂）