曾志偉宣布月尾播最後一集《獎門人》 掃熒幕二維碼搶大禮 (14:57)

TVB節目《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》將於周日晚（21日）播出新一集，嘉賓陣容有劇集《逆天奇案2》演員組成的「逆天奇案2」隊的陳展鵬、林夏薇、方力申、劉佩玥、張頴康、馮盈盈、高鈞賢和梁小冰，對戰「朱隊友」隊的朱咪咪、陳煒、郭政鴻、袁偉豪、張振朗、范振鋒和梁競徽。 「獎門人」曾志偉在節目中宣布下一集是今季《獎門人》的最後一集，家庭觀眾只要在收看節目期間掃一掃熒幕上的二維碼，便有機會搶到999.9足金玫瑰花及5.8萬封現金利市，完成指定任務更有機會贏取下集《獎門人》入場券，總數共200張。
久未亮相遊戲節目的朱咪咪玩得非常投入，在首個遊戲「開心無敵啜乒乓」中除獲優待可以慢慢啜，還被陳展鵬點名對決。朱咪咪豪言：「你夠膽就啜走個波！」她又命令陳展鵬不准擘大口，自己再慢慢啜走乒乓波，場面搞笑。進行「開心無敵傳紫菜」遊戲時，朱咪咪被袁偉豪、張振朗夾擊傳紫菜，即時怕醜妹上身，不敢張開眼。曾志偉之後安排她一人對戰《逆天2》的男子組，《逆天2》總監製劉家豪亦落場玩埋一份。劉家豪率先捉住朱咪咪傳紫菜，方力申、張頴康、高鈞賢和陳展鵬亦肉緊地捉住她輪住對戰，引爆全場氣氛。
陳展鵬、林夏薇玩「開心無敵落大閘」遊戲時默契十足。「開心無敵私人醒」環節上，兩隊隔空罵戰！陳煒按題目「講咗畀人掌嘴嘅說話」要求叫梁小冰「收檔」，梁小冰反擊：「做極都唔紅呀你！」戰火之後蔓延到馮盈盈和梁競徽身上，馮盈盈嘲梁競徽：「你賣嘢全部畀人退貨，零營業額呀！」梁競徽「回敬」：「你套套劇擔正但全部冇收視，除咗《逆天2》！」