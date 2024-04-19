曾志偉宣布月尾播最後一集《獎門人》 掃熒幕二維碼搶大禮 (14:57)

TVB節目《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》將於周日晚（21日）播出新一集，「獎門人」曾志偉在節目中宣布下一集是今季《獎門人》的最後一集，家庭觀眾只要在收看節目期間掃一掃熒幕上的二維碼就有機會贏取大禮及最後一集入場票。（大會提供）

TVB節目《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》將於周日晚（21日）播出新一集，嘉賓陣容有劇集《逆天奇案2》演員組成的「逆天奇案2」隊的陳展鵬、林夏薇、方力申、劉佩玥、張頴康、馮盈盈、高鈞賢和梁小冰，對戰「朱隊友」隊的朱咪咪、陳煒、郭政鴻、袁偉豪、張振朗、范振鋒和梁競徽。 「獎門人」曾志偉在節目中宣布下一集是今季《獎門人》的最後一集，家庭觀眾只要在收看節目期間掃一掃熒幕上的二維碼，便有機會搶到999.9足金玫瑰花及5.8萬封現金利市，完成指定任務更有機會贏取下集《獎門人》入場券，總數共200張。

久未亮相遊戲節目的朱咪咪玩得非常投入，在首個遊戲「開心無敵啜乒乓」中除獲優待可以慢慢啜，還被陳展鵬點名對決。朱咪咪豪言：「你夠膽就啜走個波！」她又命令陳展鵬不准擘大口，自己再慢慢啜走乒乓波，場面搞笑。進行「開心無敵傳紫菜」遊戲時，朱咪咪被袁偉豪、張振朗夾擊傳紫菜，即時怕醜妹上身，不敢張開眼。曾志偉之後安排她一人對戰《逆天2》的男子組，《逆天2》總監製劉家豪亦落場玩埋一份。劉家豪率先捉住朱咪咪傳紫菜，方力申、張頴康、高鈞賢和陳展鵬亦肉緊地捉住她輪住對戰，引爆全場氣氛。

陳展鵬、林夏薇玩「開心無敵落大閘」遊戲時默契十足。「開心無敵私人醒」環節上，兩隊隔空罵戰！陳煒按題目「講咗畀人掌嘴嘅說話」要求叫梁小冰「收檔」，梁小冰反擊：「做極都唔紅呀你！」戰火之後蔓延到馮盈盈和梁競徽身上，馮盈盈嘲梁競徽：「你賣嘢全部畀人退貨，零營業額呀！」梁競徽「回敬」：「你套套劇擔正但全部冇收視，除咗《逆天2》！」

（即時娛樂）