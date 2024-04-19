Mayanne小喇叭｜林盛斌曾獲邀演三級片 袁偉豪認唔襟撈 (15:41)

麥美恩（Mayanne）主持的節目《Mayanne小喇叭》今晚（19日）播出最後一集，請來林盛斌（Bob）、朱咪咪、吳若希及袁偉豪（Ben）現身分享「襟撈」定義，眾人更狂數3位襟撈」型男郭富城、陳豪及英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）。

阿Bob在節目中談到「願意合照」是藝人襟撈其中一個準則時，Mayanne興奮地分享與碧咸的一次同台經歷，她說︰「當時我做MC，安排緊啲客同碧咸影相，佢就擰轉頭同我講『Would you like a photo as well？』」郭富城則獲阿Bob點名讚從不拒絕合照。阿Bob又表示「願意合照」是藝人的最佳公關技巧︰「嗰個人搵你影相，係因為佢鍾意你。佢咁同你影，第一佢好開心，第二可能放社交平台讚吓你。農夫亦相當識做，有時面對一啲新人或業餘主持人，佢哋上台前會問製作單位個主持叫咩名，上到台就會叫嗰個人個名，個主持人就覺得受尊重。」即場被票選為「襟撈」代表的阿Bob及朱咪咪，即場分享演藝界「襟撈」的金科玉律。

至於被即場票選為「唔襟撈」代表的吳若希，及舉手自認「唔襟撈」的袁偉豪先後獲得自辯機會。袁偉豪與太太張寶兒結婚後飽受不少負評，他直認當初確實介意，但現在已看化：「我覺得你可以有自己睇法，但最好唔好講嘢，唔好喺網上表達自己意見，就算好簡單講句『我唔鍾意』，每個人接收你嗰句唔鍾意都有唔同睇法。其實普遍大部分觀眾都唔認識我，同時仲會對我多咗個睇法，自己喺工作上努力咗咁多年會覺得唔抵；為頭家點點點，到頭來都有網民對你有另外睇法。當然嗰個係一個階段，呢刻你問番我，人生其實幾咁美好，生咗小朋友又可以同小朋友玩，亦冇咁在乎得失同人哋評價，咁其實就冇嘢。」Mayanne及現場嘉賓也指他放鬆了不少，袁偉豪笑言：「如果咁都唔鬆，真係唔使再撈喇！」

Mayanne在節目中重提有年菊梓喬在《勁歌金曲頒獎禮》中獲得女歌手獎時，吳若希如何overreact令全場爆尷的往事，她說：「我喺個台度心諗，吳若希你收斂少少好冇呀？你興奮過得獎嗰個，唔該你坐番低啦！ 」吳若希即時解畫：「因為我好緊張，當刻我心諗我未夠班，千祈唔好頒畀我呀，我攞咗又要畀人鬧喇。」Mayanne續指當時大會司儀都在台上盤算如何為吳若希打圓場，朱咪咪聞言說：「點兜啫，做到咁出面！」Mayanne續說：「我成日懷疑點解佢（吳若希）仲喺呢行，佢成日焫着網民，我同佢影合照放社交平台，啲人會喺我度留言問我點解仲同呢個人做朋友。」Mayanne指吳若希出事原因是經常「公審」丈夫Alex，朱咪咪驚訝表示：「呢啲私隱做乜擺上網？」Mayanne又問阿Bob在接工作上有沒有底線，阿Bob自爆曾推掉一部三級片，隨即惹起哄動。

（即時娛樂）