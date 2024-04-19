淡季報錯團｜陳子豐倒酒落地下 得罪店舖老闆 (16:57)

練美娟（娟姐）、駱振偉（Thor）、陳子豐在新一集《淡季報錯團》繼續在嚴寒風季遊澎湖，他們拍攝當日因大風大浪不能乘船出海，只好轉移地方至「年年有鰆」體驗食魚教育及了解澎湖海洋文化。魚乾是當地人的傳統小食，歷史悠久，3位主持先跟負責人學習敲魚乾，敲好的魚肉能賣出比普通魚乾多一倍價錢。

負責人將魚乾分給3人，娟姐獲派較大的魚乾，她盡全力敲打手上的魚乾，盡顯力王霸氣，坐在娟姐旁邊的Thor自言好像身處地盤一樣吵鬧。Thor之後被點名烹調下酒菜，他烹調時尚算有板有眼，卻得不到另外兩位主持的賞識。子豐笑言：「老老實實，嗰碟嘢佢咁都整唔到嘅話，不如唔好做人，小學生都整到啦！」Thor說他不是廚藝高手，此後不再有機會拍攝與烹調有關的節目。4人閒聊時得知負責人7年前在機緣巧合下定居澎湖，子豐問她留在澎湖會否覺得悶，負責人說︰「我比較喜歡冬天的澎湖，因為冬天是將澎湖還給澎湖人的時候，海邊不會滿滿都是遊客。」

娟姐在節目中表示子豐飲酒後的反應十分過癮，所以要邀請他一起品酒。子豐屢次因貪玩而得罪人，繼上一次欺負了當地綿羊後，今次又得罪了老闆。事源娟姐與子豐拿着酒杯準備乾杯，子豐竟將酒倒在地上。娟姐愕然地說：「嘩，你要同啲酒say sorry﹗估唔到你成個旅程要不斷同人、動物或死物say sorry。你飲咗酒真係好大膽，我勸你以後都唔好飲咁多。」店舖老闆稱要子豐稍後擦地板，令兩位主持大笑。

（即時娛樂）