《不正常》番外篇 金永衡豪宅逐格睇 女友現身質問釀「家變」？ (17:18)

J2清談節目《不正常愛情研究所》已播映完畢，緊接播出「番外篇」，各主持跳出錄影廠，到訪各主持家居，揭開他們behind the scene私人一面。

昨晚（18日）播出「番外篇」最後一集，今集黃紫恩（Jojo）與陳國麟（Doniven）將潛入《聲夢傳奇2》出身的主持金永衡（Kim）豪宅近距離直擊。Kim家居為一梯一伙設計，面積非常大，Doniven和Jojo甫踏入家門，就被金碧輝煌裝修吸引。

大廳放滿水晶及古董陳設，天花板一盞豪華水晶燈非常亮麗，Jojo笑言仿如到訪皇宮。Kim帶2人參觀時透露，母親喜歡閃亮擺設，所以裝潢都是閃閃發亮，連相架都鋪滿水晶。Kim又爆母親喜歡整潔，搞到自己跟哥哥不喜歡在大廳逗留，他解釋︰「媽咪要好整齊，出到廳我同哥哥都放鬆唔到，唔係好歎嘅地方。」

Kim自爆早於半年前已搬走，跟女友Karina在外另築愛巢同居，女方亦大方出鏡，Kim原先打算分享浪漫史，但他「開口夾著脷」，變成大迫供。話題先由Kim飲醉酒跟Karina相識，到2人同居分擔家庭開支、照顧貓咪等開始。

之後話題轉到Kim擔任主持工作，Karina直言很少看男友節目，她說︰「有時會睇到佢預備啲講稿，見到啲topic就已經唔想睇，我會介意囉。」接住開始Kim感受到「死神來了」的壓力。Doniven搶先為好友解畫，但愈描愈黑︰「節目入面佢講『好仰慕暉哥（林映暉）』，全部係節目效果...」話口未完見Karina面色一變再說︰「No,no,no，嗰日佢先講完『眼裏只有暉哥』，我真係𢯎晒頭。」Doniven再解釋是監製寫舉牌，迫Kim講「我love暉哥」搞氣氛。

本以為事件告一段落，豈知臨近節目尾聲，Kim自彈自唱節目插曲，原本以為氣氛會變融洽，豈料Karina執住男友寫的歌詞，大興問罪之師說︰「我睇咗啲歌詞想揼佢添啦，『每次返屋企剷訊息，只想關係好一些』，我又問佢你有喺屋企剷信息咩？」一旁的監製忍不住出手，表示是指嘉賓剷信息，其後歌詞牽涉到「外賣店」，Kim不知死活的解釋「食完住家飯多，得閒都要食下外賣...」，嚇到Jojo同Doniven再度出手拆彈，過程精彩。

（即時娛樂）