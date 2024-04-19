林愷鈴做唱作歌手 邀George拍MV 創造浪漫二人世界 (17:41)

龔慈恩女兒林愷鈴（Ashley）演而優則唱，首支個人唱作單曲《現在》正式推出。Ashley入行後一直以模特兒和演員身分雙線發展，今年正式出道成為歌手。自小學習音樂的她表示終能達成夢想：「做model同演戲係日久生情嘅熱愛，對音樂就係一見鍾情，係我生命裏面不可缺少嘅養分。音樂令我成為更有溫度、有感情嘅人，音樂本身都係故事，我好幸運可以用音樂講故事畀大家『睇』」。

談到創作概念，Ashley坦言《現在》是對自己的提醒：「我寫呢首歌嘅原因，係想提醒自己要把握現在，活在當下去感受生命每個美好瞬間。」

《現在》MV在歌曲推出當日首播，邀請《二月廿九》導演羅嘉駿（Steve）執導MV，呈現介乎真實與奇幻愛情感覺。Ashley希望透過歌曲及MV，表達既安靜又自由的二人世界。

MV請來P1X3L成員歐鎮灝（George）擔任男主角，Ashley讚對方是位好演員，能夠為MV帶來有血有肉的真實愛情感覺：「好開心佢肯同我哋玩呢個project！」以前Ashley都是別人MV的女主角，現在終於有自己的MV，她直指感覺既興奮又有壓力：「之前以演員身分參與別人MV，會少啲對故事及畫面嘅考慮，反而拍自己MV時，壓力就大咗，成件事好似開始寫一本小說，創造第一個角色，但呢個角色有好大部分都係自己感受，首歌又係自己寫，成件事好似呈現緊最深層嘅自己畀大家。」

（即時娛樂）