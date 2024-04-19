韓國音樂才子B.I 5.24舉行首個香港演唱會 (17:53)

韓國男團iKON前成員B.I首個香港演唱會《B.I 2024 Tour HYPE UP in Hong Kong》，將於5月24日九展Star Hall舉行，門票於5月2日早上10時開售，

票價分為港幣$1680（VIP）、$1480、$1180和$780 ，為回饋粉絲愛戴，B.I準備豐富粉絲福利，包括觀看綵排環節、歡送環節、簽名海報等，詳情如下：

1. $1680 : 觀看綵排、簽名專輯、High Touch歡送、影團體合照、簽名版海報

2. $1480 : 觀看綵排、簽名專輯、影團體合照、簽名版海報

3. $1180 : 影團體合照、簽名版海報

以上部分福利將以限量名額型式提供，而所有購票入場觀眾均可獲取普通版海報。

B.I是出色歌手、Rapper、唱作人及製作人，他獨特音樂風格獲廣大樂迷喜愛。他創作的人氣歌曲有《Illa Illa》、《COSMOS》和《Be I》等，以及iKON時期的大熱歌曲《Love Scenario》。B.I在2022年擴展事業版圖，與美國大型經理人公司簽約進軍歐美巿場。

B.I去年底推出專輯《Love or Loved (L.O.L)》，今年2月發行首張日文專輯《I'm home》，並宣布舉行全新一輪巡迴演唱會《B.I 2024 Tour HYPE UP》，5月18日在首爾揭幕。今次香港站個唱，B.I不僅會獻唱新歌，還有他近年的人氣作品。主辦單位表示：「這是B.I第一次來到香港開騷，必定能為ID（B.I粉絲稱號）們帶來精彩演出及驚喜！」

（即時娛樂）