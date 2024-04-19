陳狄克設靈｜外甥女佘詩曼送花牌致哀 楊明錢嘉樂靈堂弔唁 (20:47)

無綫資深甘草演員陳狄克（原名陳軍戎）上月15日病逝，享年76歲。龍虎武師出身的陳狄克，入行超逾半世紀，拍攝劇集多達280部，包括《親情》、《射鵰英雄傳》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》系列等。

陳狄克家屬今天（19日）在於九龍殯儀館設靈，喪禮採道教儀式，明早（20日）9時大殮，隨即辭靈出殯，靈柩奉移到火葬場火化及惜別禮。

靈堂中央上方掛「德範長存」橫匾，兩邊位置則掛上以陳狄克原名「軍戎」與妻子「姚碧如」及女兒「陳靜琳」3人的名字，聯合寫成一副對聯「軍績戎情留千古，靜上仙山碧雲天」。

陳狄克遺孀與女兒寫有「永懷心扉」心形花牌放於靈堂中央，2人身穿孝服到靈堂打點，神情哀傷滿眼通紅。不少圈中人送花牌以表慰問，視后佘詩曼送的花牌以外甥女署名，寫上永遠懷念舅父。其他花牌包括周潤發夫婦、苗僑偉夫婦、鄭少秋、黃日華、劉江、白茵、蘇玉華、阮兆祥、關寶慧等。楊明、錢嘉樂、歐瑞偉、蘇恩磁、邵卓堯則到靈堂致祭，送陳狄克最後一程。

楊明約5時許獨自抵達，逗留約30分鐘後離開。他憶起當初加入無綫時，已認識陳狄克，印象中對方是一位經常說笑和樂觀的前輩，拍攝時還會分享個人經歷。

兩人最多對手戲的一部劇是拍《收規華》，楊明對於前輩突然離開大感不捨，他說：「記得夜晚一收廠，大家會傾偈，提起往事經歷，陳狄克是很開心的人，對上一次見他是在公司的化妝間，當時大家也有閒談。有聽聞過他身體不適，但不清楚詳情，因為他是報喜不報憂的人，沒透露病情的嚴重。當他過身的消息在電話群組傳出後，當時我也不太相信。據聞當日他在家暈倒被入院，可能未即時獲知，而耽誤了一些時間，實際情况始終不太清楚，希望他到了另一個地方繼續開心。」

錢嘉樂代表香港動作特技演員公會，送上花牌兼親自前往拜祭鞠躬。他表示陳狄克是該會會員，亦是一位很好前輩，並指香港的武師之所以能夠在世界各地受到尊重，全靠他們一班前輩提供好好的平台。

錢嘉樂說：「我們都是武師行業出身，流著同一樣血，一樣是百厭又好動的人。加入無綫做演員後，大家才有較多見面和合作機會，他是很敬業樂業的好演員前輩，所以收他離開消息心情很沉重。」錢嘉樂身為該會會長，每3個月便搞茶敘，讓新舊會員聯誼。對上一次見陳狄克已是半年前，當時見面好開心，沒有察覺對方患病情况。

（即時娛樂）