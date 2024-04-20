佘詩曼與小演員合作顯溫柔 初入行沒儲錢 收稅單嚇一跳 (15:05)

佘詩曼（阿佘）早前為銀行拍攝理財及保險廣告，以「理財女王」形象演繹理財態度，舉手投足散發女王魅力。拍攝當日，她對自己的要求一絲不苟，不時與攝影師溝通，眼神、笑容、姿態，每個細節都做到盡善盡美，務求拍出最佳效果。入行27年的阿佘經歷人生變幻，仍然追求突破框架，挑戰自我。她說︰「我參選港姐開始，已經是踏出舒適圈的第一步，之後拍劇、拍電影及嘗試不同類型工作，不斷尋求突破，雖然或會有驚或不安的時候，但我覺得信念很重要，要信自己可以做到，信自己可以跳出自己的舒適圈，嘗試更多新事物。如果有機會給你嘗試，何解不去試呢？為何要錯失機會呢？」

貴為圈中的小富婆，阿佘經常被讚投資有道，她自爆曾經「撞過板」，初入行時沒理財概念，掙幾多花幾多，更不知道需要交稅。阿佘回想︰「突然間收到稅單，我直頭被嚇一跳，『係喎，要交稅嘅！冇儲錢添！』當時好驚。第一年後，我就學懂首要是儲錢，非常緊要，有了本金就可以做投資。」累積多年理財經驗後，她表示：「應該要為自己爭取保障，搵錢艱難，將錢愈變愈多就更加難，所以就要問人，不恥下問。」

阿佘是香港史上首位三屆視后，在演藝界早已站穩一姐之位，對演藝傳承亦十分重視。她說︰「傳承，對我來說可能是言之尚早，但事實上我是希望將自己多年的經驗或學到的東西分享給新人和下一代。很多人說現在是青黃不接，究竟是他們不願意學，還是沒有人教他們呢？這是一個問題。有機會的時候，我都會願意與新人或一齊合作的同事傾偈交流，令到他們不會像自己以前經常撞板，節省時間去進步，是我應該做的事。」

除新人外，阿佘也經常與小演員合作。是次拍攝廣告，分別與一男一女小演員拍攝。向來喜歡小朋友的阿佘親自教小演員擺甫士，又細心為他們整理頭髮及服裝，卸下熒幕前的女王霸氣，盡顯溫柔一面。小女孩Eianna扮演小阿佘，模仿阿佘的一舉一動，十分可愛。Eianna更是阿佘的小粉絲，完成拍攝後要求簽名兼合照。阿佘有求必應，還在小女孩的T恤寫上「畀心機讀書」。小男孩Edgar拍攝初期有點緊張，幸好阿佘再度「契媽上身」，主動伸出「友誼之手」成功破冰，又出手搔癢Edgar，令現場氣氛變得輕鬆，最終極速完成拍攝。

（即時娛樂）