MIRROR回港｜陳卓賢爆邱士縉快結婚純屬講笑 姜濤想再現場睇NBA球賽 (16:32)

男團MIRROR完成美加巡迴演唱會，今天（20日）早上5時許返抵香港，獲300粉絲接機。月尾生日的姜濤與隊友陳卓賢（Ian）離開機場時，獲一眾通宵守候的姜糖（粉絲暱稱）大叫「姜濤生日快樂」，姜濤向他們揮手，又派心及飛吻以示謝意。姜濤表示此行最難忘是入場欣賞NBA球賽︰「看一場不夠喉，如有機會想再看﹗」談到電影《12怪盜》的見面會與其後援會舉辦的大型生日慈善慶祝活動「撞期」令不少姜糖不滿，姜濤說知道這件事，自己最終出席哪個活動由公司安排。

MIRROR接受CNN的Julia Chatterle訪問時，Ian爆隊友邱士縉（Stanley）快結婚，他澄清當時只是開玩笑，不是真的。Ian說︰「知道他和另一半的感情很穩定，所以常說笑指他們將步入人生另一階段。」姜濤被取笑如Stanley結婚，他就等於失戀時笑道︰「唉，如果他結婚，我也會送上祝福。」姜濤與Ian否認向Stanley催婚， 稱他們作為朋友，會支持Stanley的決定，相信大家會在時機成熟時知道。

Ian被稱讚是隊中的「英語擔當」時說︰「我沒對自己很有信心，只是盡力，能溝通已足夠，不必太執著字眼或各成員說多說少。我們在外地受訪，為團隊表達出我們音樂上的看法已足夠。」Ian表示不少海外粉絲6年來也未親眼見過MIRROR，MIRROR對他們來說就像虛擬人物，這次終能見面，有粉絲為此感動落淚。姜濤同意︰「我們到加拿大時，獲大班粉絲接機，我很感動。」MIRROR的吉隆坡演唱會取消，Ian及姜濤表示不清楚，留待主辦單位處理。

（即時娛樂）