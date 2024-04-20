MIRROR回港｜行李滯留事件留陰影 盧瀚霆李駿傑狂買40條內褲 (17:31)

男團MIRROR完成美加巡迴演唱會，今天（20日）早上5時許返抵香港。盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲穿上粉紅色會服，舉起「WELCOME HOME」、「歡迎回到深閨」等字句的歡迎牌接機，Anson Lo和隊友李駿傑（Jeremy）步出機場時特別走近跟神徒（粉絲暱稱）打招呼。

MIRROR這次因美加巡演而離港18日，Anson Lo表示很想立即回家洗澡，他又說很掛念香港的一切，包括家人、愛犬及香港的美食。Anson Lo說︰「沒有想過自己會如此掛念香港，吃漢堡包已吃膩，回到香港很想吃飯、中菜及茶餐廳，幸好在美加時也吃到中菜，還額外叫了幾碗白飯。」語畢，他輕摸腹部稱每次出埠都會瘦，懷疑跟太頻撲，以及睡得太多沒時間健身有關。Jeremy同意︰「從未試過離港那麼久 ﹗我很掛念貓貓，擔心牠不認得我。」談到被邱士縉爆他瘋狂購物，Anson Lo笑道︰「跟上次巴黎之行相比，我這次已買得少﹗說我買得最多？比較之下是多，可能他買1件，我買3件。」

MIRROR由美國轉飛加拿大時，Jeremy與Anson Lo的行李曾滯留在紐約。Jeremy說︰「當時的心情很緊張，打開行李箱時似開彩票，開到放有內褲的行李時，比中六合彩還開心，不用擔心沒內褲更換。」Anson Lo透露︰「我曾向Jeremy借全新內褲穿 。經過這次行李滯留事件後，我們瘋狂購買內褲，買了30、40條。」對於MIRROR吉隆坡演唱會取消，Jeremy說︰「當然覺得可惜﹗我們很想跟其他地方的粉絲見面，如果有機會過去就好。」

（即時娛樂）