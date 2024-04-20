逆天奇案2｜方力申真正身分揭盅 為魏子樂幕後代理人 (18:39)

TVB劇集《逆天奇案2》昨晚（19日）一集劇情有重大推進，原來冠峰（方力申飾）是失了憶的魏子樂（張頴康飾）幕後代理人兼狂熱粉絲，在暗網以Perses身分幫助子樂執行復仇計劃。

冠峰與子樂年輕時已認識，兩人透過Online Game成為好友。冠峰與爸爸（黃子雄飾）住在荒島時，感到生活既苦悶又壓抑，後經思想極端的子樂洗腦，殺掉一直被他視為「痛苦根源」的親生父親，然後返回城市生活，自此將子樂奉若神明。受盡喪妻之痛的子樂後來在暗網聯絡冠峰，要求冠峰代為執行報仇計劃。子樂後來因腦部缺氧而失憶，冠峰便藉協助O記查案為名，近距離接觸子樂。另邊廂，電腦奇才天祖（高鈞賢飾）與女友Ana（馮盈盈飾）協助警方凍結Perses的資金鏈，成功阻止Perses執行恐襲。冠峰深感自責之際，發現外國研發了一種新藥可以加速修補大腦受損部位，遂希望以此藥喚醒子樂記憶。

方力申一向形象正面，這次在《逆天2》罕有飾演反派角色，他回憶拍攝時要不斷轉換冷靜沉實及理性盡失兼躁狂的性格，有一定難度。對於冠峰的真正身分揭盅，方力申說︰「依家觀眾唔使再估喇，子樂係冠峰唯一嘅朋友，佢係幫冠峰脫離爸爸魔掌嘅人，所以當正佢係恩人，冠峰要報恩，幫子樂完成報仇大計。拍攝時最難係要諗點樣鋪排，始終唔想脫離角色性格太多，唔想做得太過火，又想有意外驚喜帶到畀觀眾。呢個角色平時比較平淡、冷靜，但因為成長背景搞到性格有啲缺憾，所以有時會失去理智，要選擇『跳掣』嘅時機係最難。」談到與張頴康非常合拍，他說︰「同佢合作得好開心，大家都希望每一場戲觀眾都睇得開心，我哋兩個都會有商有量去傾點樣做好啲，佢係一個相當專業嘅演員，希望將來可以再合作多啲！」

（即時娛樂）