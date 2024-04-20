P1X3L願望達成宣布下月開騷 演唱會得七仙羽賜名 (21:30)

男團P1X3L出道3年，宣布將於5月31日假九展Star Hall舉行首次演唱會《P1X3L !OMG LIVE 2024》，門票下周二（23日）公開售票。七仙羽曾賜名「OMG」給P1X3L，因此是次演唱會的名稱亦用上「OMG」。

成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）願望達成，心情興奮又期待﹗Phoebus坦言籌備時間不太多，加上兩個騷一齊進行，因此有點壓力，但他們一直想有自己的演唱會，因此會好好裝備自己，答謝歌迷的支持。他說︰「這段時間我們都有好好管束自己，在各方面都努力，希望讓大家看到我們3個都有成長，在舞台上更有魅力。」

George說:「P1X3L落實開騷，大家也很開心﹗我除了因終於擁有自己的舞台而興奮外，亦視這次演唱會為考試。這幾年，我沒試過獨自踏上舞台，P1X3L在大舞台的表演機會亦不多，今次希望將最好一面展露出來。嘉賓方面，我們仍未考慮，希望大家享受演唱會。」 Marco坦言期盼了這次演唱會很久︰「現在這個時間剛剛好，我們已準備好，想讓觀眾看到我們未被人看到的一面。P1X3L對舞台是有一種執著，我很喜歡在舞台上的狀態，跟觀眾交流時很爽，令我更期盼今次如何跟觀眾、隊友、幕後等碰撞出更正的東西出來。」

（即時娛樂）