著名設計師文麗賢病逝 鄧達智生日接噩耗感不捨 (22:31)

著名時裝設計師及資深形象顧問文麗賢近年患上大腸癌，今日中午傳來她離世的噩耗。同是時裝設計師的鄧達智對相識數十載的好友文麗賢（Judy）去世感不捨，他回覆《明報》表示與Judy非常好的知己朋友，視對方為很好的人生導師。

鄧達智今日生日，他表示生日前夕設宴有邀請Judy出席，但兩個多星期前收到對方的訊息說：「身體狀况有異，精神轉差，可能來不到你的生日宴了...。」今日中午突然收到Judy病逝消息，他心情百感交集：「我在電話群組看到消息即時呆一呆，沒想到好友就這樣走了。相信往後我的生辰日子，Judy肯定會在我的思維上跳出來。不過，知道她從此再沒有痛苦，都是一種解脫。」

鄧達智表示2年前得悉Judy患大腸癌，對方沒有透露詳細病情，只知有接受化療，期間身形變瘦身體虛弱，出入需依賴拐杖。他以為Judy病情受控，殊不知卻轉趨惡化嚴重，癌細胞擴散至肝臟。最近發現肝臟有好大腫瘤，本月17日Judy在醫院進行腫瘤切除手術，但手術後她一直昏迷沒醒。今午接到通知，Judy已返回天家。他新年時見過Judy，請到鄧氏祠堂吃盆菜宴。如今與好友訣別，盼回憶永留心中。

文麗賢曾任紐約著名時裝公司總設計師，1970年代創辦公司發展時裝設計事業，之後建立個人品牌JUDY MANN，成為知名時裝設計師。她獲多家大公司賞識，獲聘任為時裝顧問、市場推廣總監、時裝錄像帶總編輯、機構形象顧問及員工培訓等職務。

（即時娛樂）