芷珊約您｜溫拿出埠開騷食唔停 陳友爆曾1日食11餐 阿倫揭樂隊拒簽邵逸夫原因 (13:52)

黎芷珊主持的全新節目《芷珊約您》今晚（21日）首播，打頭陣的受訪嘉賓是在樂壇屹立50年的溫拿樂隊。芷珊在節目中直擊樂隊在澳門的告別巡唱綵排及上台前的關鍵時刻，還跟五虎到吉隆坡見證他們連串告別巡唱宣傳活動，包括多場粉絲聚會。芷珊把握機會訪問了不少澳門及吉隆坡粉絲，眾人坦言被溫拿千載不變的兄弟情感動，亦十分欣賞他們對音樂的見證。
芷珊在節目中除了與溫拿五虎圍在一起傾談，還與他們逐一單對單專訪，希望能聆聽他們對隊友的真實看法。芷珊亦見證溫拿去到邊食到邊的搞笑時刻，五虎中最為食的是有「食物焚化爐」之稱的譚詠麟（阿倫），他每次一完騷或完成工作必定第一時間「嗌食嘢」。阿倫看到美食開心到笑不攏嘴之餘，就連騷前談及整個演唱會最緊張的部分時，亦搞笑指是擔心完騷後沒東西吃。這次的喪食之旅發生在吉隆坡，五虎完成連串宣傳活動後便帶芷珊去夜市四出覓食，他們笑言高峰時可一日食足11餐，陳友笑言：「一個鐘頭食一餐囉﹗」
芷珊在節目中問到溫拿樂隊是否如外界認為的一出道便順風順水時，五虎齊聲說他們是捱出來的。阿倫說︰「我哋都係捱出嚟嘅，早期都係喺酒吧、Disco唱歌，但我哋對音樂真係有呢份心，一有新歌就會學，學到有貼士添㗎！」陳友補充︰「嗰時嚟香港都係美國嘅水兵，佢哋唔會在意身外物，因為返番去已經唔知聽日會點。」彭健新（健仔）附和︰「有啲水兵冇錢呀，會除埋隻手表畀你，然後話『你彈隻歌畀我聽吖』。」阿倫回憶當年一首歌的貼士可達3位數，健仔補充︰「係美金，唔係港紙﹗」阿倫激動追問︰「係美金咩？係咪你落咗格？我唔知嘅。」阿倫隨後透露健仔當年的「掙貼士」心得，他又表示當年在酒吧唱歌吸引不少名人捧場，包括已故的邵逸夫（六叔）、方逸華夫婦。他說︰「六叔同方小姐坐喺台邊，真係聽咗成個禮拜。原來佢哋揀卒，諗住簽我哋拍戲，我哋最後因為一個原因拒絕簽約。」