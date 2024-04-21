芷珊約您｜溫拿出埠開騷食唔停 陳友爆曾1日食11餐 阿倫揭樂隊拒簽邵逸夫原因 (13:52)

黎芷珊主持的《芷珊約您》今晚首播，打頭陣受訪嘉賓是溫拿樂隊。黎芷珊在節目中直擊他們在澳門的告別巡唱綵排及上台前的關鍵時刻，還跟他們到吉隆坡出席連串告別巡唱宣傳活動。（大會提供 / 明報製圖）

黎芷珊主持的全新節目《芷珊約您》今晚（21日）首播，打頭陣的受訪嘉賓是在樂壇屹立50年的溫拿樂隊。芷珊在節目中直擊樂隊在澳門的告別巡唱綵排及上台前的關鍵時刻，還跟五虎到吉隆坡見證他們連串告別巡唱宣傳活動，包括多場粉絲聚會。芷珊把握機會訪問了不少澳門及吉隆坡粉絲，眾人坦言被溫拿千載不變的兄弟情感動，亦十分欣賞他們對音樂的見證。

芷珊在節目中除了與溫拿五虎圍在一起傾談，還與他們逐一單對單專訪，希望能聆聽他們對隊友的真實看法。芷珊亦見證溫拿去到邊食到邊的搞笑時刻，五虎中最為食的是有「食物焚化爐」之稱的譚詠麟（阿倫），他每次一完騷或完成工作必定第一時間「嗌食嘢」。阿倫看到美食開心到笑不攏嘴之餘，就連騷前談及整個演唱會最緊張的部分時，亦搞笑指是擔心完騷後沒東西吃。這次的喪食之旅發生在吉隆坡，五虎完成連串宣傳活動後便帶芷珊去夜市四出覓食，他們笑言高峰時可一日食足11餐，陳友笑言：「一個鐘頭食一餐囉﹗」

芷珊在節目中問到溫拿樂隊是否如外界認為的一出道便順風順水時，五虎齊聲說他們是捱出來的。阿倫說︰「我哋都係捱出嚟嘅，早期都係喺酒吧、Disco唱歌，但我哋對音樂真係有呢份心，一有新歌就會學，學到有貼士添㗎！」陳友補充︰「嗰時嚟香港都係美國嘅水兵，佢哋唔會在意身外物，因為返番去已經唔知聽日會點。」彭健新（健仔）附和︰「有啲水兵冇錢呀，會除埋隻手表畀你，然後話『你彈隻歌畀我聽吖』。」阿倫回憶當年一首歌的貼士可達3位數，健仔補充︰「係美金，唔係港紙﹗」阿倫激動追問︰「係美金咩？係咪你落咗格？我唔知嘅。」阿倫隨後透露健仔當年的「掙貼士」心得，他又表示當年在酒吧唱歌吸引不少名人捧場，包括已故的邵逸夫（六叔）、方逸華夫婦。他說︰「六叔同方小姐坐喺台邊，真係聽咗成個禮拜。原來佢哋揀卒，諗住簽我哋拍戲，我哋最後因為一個原因拒絕簽約。」

（即時娛樂）