香港婚後事｜「女神收割機」羅天宇遭拍檔連環逼供 (14:52)

陳自瑤、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇主持的《香港婚後事》周四首播，4人將在節目中以半talk騷半真人騷形式帶出不同的「愛情及婚姻」議題。（大會提供）

陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持的TVB全新綜藝節目《香港婚後事》4月25日（周四）首播，4人將相約glamping，以半talk騷半真人騷形式帶出不同的「愛情及婚姻」議題，並請來羅子溢、連詩雅、張振朗、朱敏瀚、單立文、胡蓓蔚、吳若希、龔慈恩、姚子羚及李丞責等嘉賓，一起討論婚前戀事、婚後夫妻意見不合、冷戰，精神及肉體出軌、離婚等話題。

Yoyo及天宇首次露營表現雀躍，四出探視不同型號的glamping房，Yoyo更童心大發玩滾牀單。Winki見到全玻璃打造的房間時，立即擔心私隱問題，被Yoyo一句「有窗簾㗎嘛」KO。Winki及後看到玻璃屋中的浴缸時，第一時間想起諾懿兼笑作一團。4位主持因合作拍攝劇集《婚後事》而變得熟稔，訪談時均「百無禁忌」、「一針見血」，有「女神收割機」封號的天宇更成為「人肉箭靶」被諾懿逼供，被追問戲假情真次數、與另一半glamping時會否分牀睡等。天宇每次均會害羞至面紅、口吃及尷尬呆。

諾懿被問到為何要對天宇如此殘忍時笑言︰「咁都係熟先至敢問得咁到肉，學子溢話齋，我哋平時拍劇都係咁樣窒嚟窒去，笑吓大家啲新聞咁，無論係真定假都好，我哋都會攞嚟玩，大家都唔會介意嘅。」天宇則說︰「其實都冇所謂，玩吓，我反而最在意係大家會唔會因為咁樣覺得我係冇努力工作嘅人。我喺節目中承諾之後會繼續努力做好每個角色，希望可以透過我嘅努力，令大家記得多啲我嘅工作。」

（即時娛樂）