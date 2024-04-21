香港唱片店日2024｜歐信希現身唱片舖答謝歌迷支持 (15:50)

香港唱片商會首次舉辦的「香港唱片店日2024」獲不少唱片公司支持， TVB Music Group 、Sony Music 、英皇娛樂、環球唱片、風行唱片和娛樂唱片等，紛紛推出限量發行的專屬產品，如容祖兒的紅色彩膠「薛丁格的貓」、盧冠廷180g黑膠唱片「Together As One」、甄妮180g黑膠唱片「尊貴金選」、林憶蓮的半透明紫彩膠「Are You Ready」、歐信希的7吋黑膠「神挑合侶」，以及TVB「聲夢家族」15位歌手共16張7吋細碟，當中包括炎明熹的「真話的清高」及After Class 的「要為今日回憶」。

多間唱片店透露不少樂迷昨天（20日）一早便在門外排隊，大部分專屬產品在短時間內被搶購一空。何晉樂（Rock）、林智樂（Felix）及潘靜文（Sherman）特別到唱片店與歌迷互動，答謝他們的支持；歐信希與《神挑合侶》填詞人潘偉源為購買他這張細碟的粉絲簽名。

香港唱片商會表示樂迷對「香港唱片店日」活動打了一支強心針，促使整體香港音樂唱片產業可以更進一步地復蘇及發展，還有提升及維持音樂版權創作與音樂創意良好的環境，商會期待明年繼續舉辦「香港唱片店日」。「創意香港」主辦、香港唱片商會提供意見及承辦的「唱片旋律 香港唱片店文化寶藏展覽2024」，展出不少珍貴展品。展覽正於荃灣荃新天地 1 期高層地下中庭舉行，最後一天展期是明天（22日）。

（即時娛樂）