早D知早D醫｜洪永城自爆有認知隱患 建議做活化腦部療程 (16:24)

洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝主持的全新健康資訊節目《早D知早D醫》明晚（22日）首播，洪永城透露接受了認知障礙測試，結果發現疑有認知障礙問題，獲建議做一些療程及運動。（大會提供 / 明報製圖）

洪永城、宋宛穎、何沛珈及魏韵芝主持的全新健康資訊節目《早D知早D醫》明晚（22日）首播，節目羅列不同健康風險與資訊，讓觀眾可察視身體出現的疾病危機，及早察覺及醫治，遠離疾病。幾位主持每集以個案形式邀請不同康復者、照顧者分享患病及照顧病人的心路歷程，包括藝人林淑敏、張達明、鄧達智、陳欣健；節目亦邀來中西醫生及相關專業人士講解疾病資訊、治療方法等。

4位主持早前為節目拍攝宣傳片，洪永城接受無綫娛樂新聞台訪問時，表示在細女Beryl出世後忙做湊仔公，加上同時為新劇《執法者們》拍攝，嚴重睡眠不足。他笑言與3位女主持拍攝節目宣傳片有減壓作用，又表示接受了認知障礙測試，結果發現疑有認知障礙問題，獲建議做一些療程、運動，亦可以多打麻將活化腦部。

明晚播出的第1集探討中風疾病，請來兩名素人康復者分享患病經歷及感受。康復者吳凱琪自小已是一名運動健將，28歲時因急性腦中風接受數次開腦手術，在深切治療部（ICU）經歷生死邊緣，更曾被診斷為永久傷殘。凱琪後來努力重新鍛練身體，現時跟普通人一樣活動自如，她在節目中與洪永城一起跑步、打籃球及投擲飛鏢。她在運動方面獲得不少獎項，目前是一名飛鏢教練，還正在修讀運動心理學，希望助己助人。

後晚（23日）播出的第2集請來時裝設計師鄧達智（William）現身分享10年前患上大腸癌的經歷，他說當時體重突然下降，出現便秘問題，身體的警號令他及早求醫。William回憶當時接受手術將腫瘤移除，並必須確保附近沒有癌細胞殘留。他在復康過程中經常飲用家傳燉豬肉汁，也有服食海參、冬蟲夏草等名貴食材來補充體力及調理身體。

（即時娛樂）